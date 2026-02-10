La mitad de los peatones siente estrés al caminar por Barcelona

La mitad de los peatones siente estrés cuando se desplaza a pie por la ciudad. Una sensación que ha aumentado en los últimos cinco años, en especial para las personas mayores de 65 años, que representan una cuarta parte del total de la población.

Toparse con patinetes, bicis, furgonetas... La convivencia en el mismo espacio de los diferentes modos de transporte está generando tensiones, según indica el Barómetro RACC de la movilidad de los peatones en Barcelona. Se trata del primer estudio que el club de la movilidad realiza centrándose en las personas que van a pie. Un reflejo del hecho de que la mitad de los barceloneses eligen desplazarse de este modo y de la transformación urbanística de los últimos tiempos, centrada en dar mayor espacio a los peatones y a los medios de transporte más sostenibles, frente al protagonismo del que siempre ha gozado el vehículo motorizado.

Gráfico que muestra los usuarios que generan más inseguridad vial.

Cruzar el carril bici

Sin embargo, como todo cambio, en un inicio surgen problemas, que deberían corregirse con una mayor formación dirigida a todos los actores que comparten el espacio urbano, subraya el RACC.

Este gráfico muestra cómo evalúa la infraestructura de Barcelona.

Situaciones tan cotidianas como salir del portal de casa con la posibilidad de que pase un patinete eléctrico a gran velocidad es una situación que entraña peligro para el 55% de los encuestados. También tener que cruzar un carril bici para ir a tirar la basura al contenedor o a la parada del autobús. Los patinetes generan inseguridad para ocho de cada diez peatones, aún más cuando también son los que menos respetan los pasos de peatones; mientras que seis de cada diez consideran un mayor peligro las furgonetas y camiones que se suben a la acera para descargar.

30% de los siniestros graves

El número de peatones muertos y heridos graves representa el 30% del total de los siniestros graves en la ciudad. En 2024 hubo 73 peatones que fueron víctimas en siniestros graves (murió uno de ellos), mientras que las víctimas mortales ascendieron a cinco en 2025. "Los peatones son un colectivo vulnerable", ha señalado este martes el presidente del RACC, Josep Mateu, en la presentación del barómetro.

En la mitad de los accidentes la causa no radica en el comportamiento de los peatones. Pero también cabe tener en cuenta que cuatro de cada diez accidentes fueron motivados porque el peatón cruzó en rojo o fuera del paso de peatones.

El estudio se ha realizado mediante 1.200 encuestas en 12 puntos de la ciudad, así como 20.600 observaciones centradas en la interacción entre peatones con su entorno, en día laboral y en hora punta.

De noche la sensación de inseguridad es mayor para los peatones, según se desprende del primer Barómetro RACC de la movilidad de los peatones en la ciudad de Barcelona. / JORDI COTRINA

Mejorar la infraestructura

Para reducir los riesgos y la sensación de seguridad, el RACC recomienda ampliar y mejorar la infraestructura dedicada a los peatones, de forma que los patinetes no puedan superar los límites de velocidad establecidos y facilitando la carga y descarga para que los vehículos de distribución no lo hagan en las aceras.