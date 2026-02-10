MAPA | Media Maratón de Barcelona 2026: recorrido, precios, horarios y fiesta postcarrera

La Hyundai Media Maratón Barcelona by Brooks se celebrará el próximo domingo 15 de febrero de 2026, con salida prevista a las 8:30 h de la mañana. La organización ha confirmado que la carrera contará con el mismo itinerario que el año pasado: un recorrido íntegramente urbano, que atraviesa tanto el centro de la ciudad como el litoral.

Para evitar aglomeraciones, las salidas serán escalonadas según el ritmo declarado en la inscripción. Además, habrá 27 liebres oficiales que guiarán a los participantes en 9 ritmos distintos: 1 h 20 min, 1 h 25 min, 1 h 30 min, 1 h 35 min, 1 h 40 min, 1 h 45 min, 1 h 50 min, 1 h 55 min, 2 h y 2 h 5 min.

Fiesta posterior

Tras la carrera, los participantes podrán disfrutar de La PaRUNda, la fiesta post-carrera que se celebrará en el Poble Espanyol de Montjuïc de 13:00 a 21:00 horas. En el evento habrá música en directo, comida y bebida, y será el momento perfecto para lucir las medallas y recuperar fuerzas tras los 21 kilómetros. Además, la cita se enmarca en un fin de semana especialmente animado en Barcelona, que coincide con las celebraciones de Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín.

Precios e inscripciones

Las inscripciones a 'la Mitja' se pueden comprar en la página web oficial del evento, con los siguientes precios:

Noticias relacionadas