Epstein
Evento deportivo

MAPA | Media Maratón de Barcelona 2026: recorrido, precios, horarios y fiesta postcarrera

Kiplimo pulveriza el récord del mundo con una gesta para el recuerdo en la Media Maratón de Barcelona 2025

Jacob Kiplimo, nuevo récord mundial en la Mitja de Barcelona: "He ido superándome desde que iba al colegio"

Una imagen de la Media Maratón Barcelona 2025

Una imagen de la Media Maratón Barcelona 2025 / Jordi Otix

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

La Hyundai Media Maratón Barcelona by Brooks se celebrará el próximo domingo 15 de febrero de 2026, con salida prevista a las 8:30 h de la mañana. La organización ha confirmado que la carrera contará con el mismo itinerario que el año pasado: un recorrido íntegramente urbano, que atraviesa tanto el centro de la ciudad como el litoral.

Para evitar aglomeraciones, las salidas serán escalonadas según el ritmo declarado en la inscripción. Además, habrá 27 liebres oficiales que guiarán a los participantes en 9 ritmos distintos: 1 h 20 min, 1 h 25 min, 1 h 30 min, 1 h 35 min, 1 h 40 min, 1 h 45 min, 1 h 50 min, 1 h 55 min, 2 h y 2 h 5 min.

Fiesta posterior

Tras la carrera, los participantes podrán disfrutar de La PaRUNda, la fiesta post-carrera que se celebrará en el Poble Espanyol de Montjuïc de 13:00 a 21:00 horas. En el evento habrá música en directo, comida y bebida, y será el momento perfecto para lucir las medallas y recuperar fuerzas tras los 21 kilómetros. Además, la cita se enmarca en un fin de semana especialmente animado en Barcelona, que coincide con las celebraciones de Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín.

Precios e inscripciones

Las inscripciones a 'la Mitja' se pueden comprar en la página web oficial del evento, con los siguientes precios:

  • Full Experience – 110,95 €: Incluye dorsal, entrada a la PaRUNda, pack de fotos, medalla personalizada y garantía de devolución.
  • Race Experience – 96,95 €: Incluye dorsal, pack de fotos, medalla personalizada y garantía de cancelación.
  • Race Ticket – 50 €: Incluye medalla y camiseta.
  • Abono Media Maratón + Maratón – 40 €: Promoción válida para corredores ya inscritos en la Zurich Marató Barcelona 2026, que se celebra el 15 de marzo.

