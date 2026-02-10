Los niños abren las fiestas de Santa Eulàlia 2026 reivindicando el derecho a tener familia

Barcelona ha dado este martes el pistoletazo de salida a las Fiestas de Santa Eulàlia 2026, copatrona de la ciudad, con la lectura del tradicional Pregó dels Infants, un acto que ha vuelto a dar protagonismo a los niños y niñas en la plaza de Sant Jaume. En esta edición, los protagonistas han puesto el foco en el derecho de todos los menores a crecer en un entorno familiar que les ofrezca afecto, cuidado y tiempo de calidad.

Bajo el lema “Barcelona, ciudad de familias”, han participado 713 alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria de 24 escuelas de la capital catalana, que han redactado y leído un mensaje colectivo en el que reivindican el derecho a tener una familia, en toda su diversidad, como espacio de protección, amor y crecimiento.

En el acto han estado presentes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la segunda teniente de alcaldía, Maria Eugènia Gay; y el comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI, Javier Rodríguez, entre otros representantes del gobierno municipal. Antes de la lectura pública del pregón, el alcalde ha recibido a una representación de los niños y niñas en el Ayuntamiento de Barcelona, donde le han hecho entrega del texto del Pregó dels los Infants enmarcado, como gesto simbólico del protagonismo de la infancia en el inicio de las fiestas.

Durante el pregón, los escolares han expresado la importancia de la familia en sus vidas. “Tenemos derecho a una familia con la que podamos jugar, con amor y protección y que nos haga crecer y soñar”, han afirmado. También han recordado que “vivir en familia es un derecho de todas las personas” y han defendido la diversidad de modelos familiares existentes en la ciudad.

El problema de las pantallas

Tras escuchar las propuestas y reflexiones de los niños y niñas, el alcalde Collboni ha intervenido para lanzar un mensaje a los más pequeños —y también a los adultos— sobre el uso de la tecnología: ha pedido a los niños que “miren más a los ojos de los padres, de las madres, de los abuelos, de las abuelas y de los amigos”, porque, en sus palabras, “es mucho más importante mirar a los ojos de las personas que a las pantallas de los móviles”.

El Pregó dels Infants es una tradición barcelonesa que forma parte de un programa educativo que se desarrolla a lo largo del curso escolar. En él, los niños y niñas analizan la realidad de sus barrios y distritos, visitan servicios y equipamientos municipales para entender cómo funciona la ciudad y elaboran propuestas que, el pasado mes de noviembre, compartieron con los concejales y concejalas de sus respectivos distritos.

El objetivo de esta iniciativa es promover y difundir los derechos de la infancia y reconocer a los niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, busca fomentar su participación activa en la vida pública y ayudarles a tomar conciencia de su papel como protagonistas en la construcción de la ciudad.

La primera edición del Pregó dels Infants se celebró en 2004 y, desde entonces, han participado más de 12.000 alumnos de primaria y educación especial. A lo largo de estos años, el programa ha servido para iniciar a los más pequeños en procesos de participación ciudadana y para acercarlos a las instituciones políticas y de participación de Barcelona. El año pasado, el pregón estuvo dedicado a defender el derecho de los niños al bienestar, la igualdad de oportunidades en toda la ciudad y a ser escuchados.