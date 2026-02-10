Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants

Por fin ha llegado el turno a la estación de la línea L5 de la Plaça de Sants. Tras una larga reivindicación de los vecinos, este martes han empezado las obras para hacer accesible la entrada y salida del metro en un punto esencial, ya que se trata de un intercambiador con la línea L1 que utilizan cerca de 55.000 personas al día.

La Plaça de Sants ya se ha empezado a cerrar con unas vallas, que obligarán a los peatones a rodear toda la zona mientras duren los trabajos. Las obras que comienzan permitirán adaptar para las personas con movilidad reducida la estación de la L5, que cuenta con dos accesos a la calle —plaza de Sants y calle de Joan Güell— y un vestíbulo. Asimismo, se adaptará una parte del pasillo de correspondencia entre la L1 y la L5 del intercambiador.

Tres nuevos ascensores

Los trabajos, con una inversión de 15,2 millones procedentes de la conselleria de Territori, implicarán la ampliación del actual vestíbulo y la incorporación de tres nuevos ascensores, uno que conectará el vestíbulo con la calle y dos para conectar el vestíbulo con cada uno de los andenes y el pasillo de intercambio con la L1. Este pasillo también se deberá adaptar para el paso de personas con problemas de movilidad.

La actuación implica mayor complejidad, ya que también deberán ensancharse las escaleras que conectan el vestíbulo con los niveles inferiores de acceso a los andenes. Además, se ampliará el acceso de la calle Joan Güell y se instalará una nueva barrera tarifaria con pasos más amplios.

Barcelona prepara reforma de Plaza de Sants cuando acaben las obras de acceso del metro. / Sandra Román / EPC

Afectación sobre toda la plaza

Para la implantación de la obra, será necesario ocupar todo el espacio interior de la plaza de Sants. Estas primeras semanas se desviarán los servicios afectados y se iniciará la obra civil para la construcción del nuevo vestíbulo y los ascensores. Entre este mes y el próximo se realizarán las inspecciones previas de los edificios situados en la zona de influencia de las obras.

En coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat está llevando a cabo el proyecto que definirá la futura urbanización de la plaza. Uno de los objetivos es integrar los accesos, ascensores y salidas de emergencia del metro en el diseño de la nueva plaza.

En una segunda fase de adaptación del intercambiador, se ejecutará la mejora de los accesos de la estación de la L1, cuyo proyecto está actualmente en redacción.

Noticias relacionadas

Adaptación de la red de metro

La red de metro de Barcelona tiene adaptadas 157 estaciones, el 96% del total. Además de la obra en plaza de Sants, tiene en ejecución las obras para adaptar la estación de la L4 del intercambiador de Verdaguer. También están en redacción los proyectos para adaptar las estaciones de Verdaguer de la L5 y de Urquinaona, con una inversión prevista de más de 100 millones de euros.