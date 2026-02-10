Comienzan las obras de remodelación de la avenida Alfons XIII de Badalona

El Ayuntamiento de Badalona ha anunciado el comienzo de las obras de remodelación de la avenida Alfons XIII, entre las calles de Juan Valera y de Bogatell. "Estamos ante unas obras que transformarán completamente la imagen de la avenida, poniendo punto final a un deterioro fruto de años de abandono", ha declarado el alcalde, Xavier Garcia Albiol.

Esta actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) Impuls Besòs, promovido por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y que recibió una asignación de 6.018.821 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Concretamente, las obras en Badalona se enmarcan en el primer eje del plan, el llamado 'histórico', Incluye la mejora del tramo de la avenida Pi i Margall (en Sant Adrià) y de su continuación natural una vez atravesada la frontera con Badalona, la avenida Alfons XIII, resiguiendo la antigua N-II.

Las obras se llevarán a cabo en tres fases para reducir las molestias a los vecinos. La primera, con una duración de seis meses, comprende el tramo entre las avenidas de Juan Valera y del Maresme. A continuación, con una duración de cuatro meses, las obras afectarán el tramo entre la avenida de Maresme y la carretera de Santa Coloma. Finalmente, la tercera fase, entre la carretera de Santa Coloma y la calle del Bogatell se alargará un mes y medio. En total, las obras durarán unos 11 meses y medio. El objetivo de los trabajos, explica el gobierno local, es convertir la vía "en un eje cívico y de paseo que enlace los barrios de Artigas, Sant Roc y Sant Mori de Llefià" y "convertirlo en un espacio más amable, verde y accesible, diseñado para favorecer la convivencia entre los peatones, el transporte público y la movilidad sostenible", sostiene el consistorio.

Afectaciones al tráfico

Las obras comportarán afectaciones al tráfico desde las 5 de la madrugada de mañana miércoles 11 de febrero, cuando se prohibirá el paso de vehículos en el tramo comprendido entre la calle de Juan Valera y la avenida del Maresme. Solo podrán acceder a la vía los vecinos que tengan aparcamientos, los vehículos de servicio y los vehículos autorizados para la descarga de mercancías en comercios.

Las obras afectan a una superficie de más de 23.500 m². Los actuales cuatro carriles de circulación para el tráfico de vehículos se reducirán a dos, ampliando las aceras e incorporando un carril bici en ambos sentidos. Todo ello, explica el gobierno municipal, facilitará la conexión con Sant Adrià de Besòs y Barcelona y reforzará el papel de la avenida como conector metropolitano.

Asimismo, se plantará nuevo arbolado, vegetación arbustiva y se crearán zonas de estancia. También se ampliarán los alcorques para favorecer el crecimiento del arbolado y la infiltración del agua de lluvia. El consistorio advierte que las obras se preservarán "los ejemplares de gran valor existentes, como los plátanos y el olivo del cruce con la avenida del Maresme".

La actuación también incluye la reordenación de los cruces, especialmente el situado entre la avenida del Maresme y las calles Juan Valera y Jumilla, para "mejorar la continuidad de los recorridos de peatones, reforzar la seguridad viaria y facilitar la conexión con el transporte público". En este sentido, se reorganizan los pasos de peatones y las paradas de autobús.

Por último, se renovará íntegramente el alumbrado con la incorporación de la tecnología LED, "mucho más eficiente y con unos resultados de iluminación más homogéneos". También se llevará a cabo una renovación profunda de la red de alcantarillado, que actualmente presenta deficiencias importantes.