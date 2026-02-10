Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos meses de obras

Comienzan en Badalona las obras de mejora del asfaltado de la Travessera de Montigalà

La vía conecta tres barrios de la ciudad y es una de las que más volumen de tráfico rodado soporta de toda la ciudad

Albiol avisa de unas obras en Badalona la próxima semana: "Vecinos, toca fastidiarse"

Trabajos de asfaltado en la Travessera de Montigalà de Badalona

Trabajos de asfaltado en la Travessera de Montigalà de Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

El Periódico

Badalona
Este lunes 9 de febrero han comenzado las obras de mejora del asfalto de la Travessera de Montigalà de Badalona. La vía conecta tres barrios y es una de las que más volumen de tráfico rodado soporta de toda la ciudad. El consistorio prevé que las obras se alarguen unos dos meses.

La actuación permitirá renovar el pavimento, que actualmente está muy deteriorado a causa del alto nivel de tráfico, sobre todo de autobuses de la red urbana. En algunos puntos, el aglomerado ha desaparecido y ha sido sustituido por gravilla. Para solucionarlo, la obra prevé el fresado del asfalto actual para después reasfaltar de nuevo toda la calle, que tiene una superficie aproximada de 1,2 kilómetros. Posteriormente, se recolocarán las tapas de los pozos y los imbornales existentes y se sustituirán aquellos que se encuentren en mal estado.

La Travessera de Montigalà es una vía de una anchura de aproximadamente 21 metros, con una mediana en su eje central que separa carriles de circulación de sentido único a cada lado. Consta de aparcamiento en batería a ambos costados entre el paseo de Olof Palme y el Parque del G5, y entre la calle de la Ciencia y la calle Muntaner.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha destacado que las obras mejorarán "la seguridad de la vía" tras "años sin inversiones para mejorarla". "Agradecemos a los vecinos su comprensión por las molestias que causan este tipo de obras, pero esta actuación era imprescindible y supondrá una gran mejora por esta zona de la ciudad", ha añadido Albiol.

TEMAS
Comienzan en Badalona las obras de mejora del asfaltado de la Travessera de Montigalà

Los Mossos d'Esquadra y la policía italiana desarticulan una organización transnacional dedicada al tráfico de hachís

Cierran la piscina municipal de Mataró tras encontrar problemas estructurales

Los Mossos incautan 414 plantas de marihuana en Terrassa y detienen a dos personas

La lista definitiva de restaurantes para celebrar San Valentín en Barcelona (para todos los gustos y presupuestos)

Los comercios de algunos puntos del área de Barcelona pagaron hasta el triple de tasa de basuras en su primer año de obligatoriedad

