Reparación necesaria
Cierran la piscina municipal de Mataró tras encontrar problemas estructurales
A partir del lunes 16 de febrero se ofrecerá un servicio alternativo y voluntario en las instalaciones del Complex Esportiu Municipal El Sorrall
Cierran preventivamente una guardería de Mataró tras encontrar una grieta en una viga de madera
El Ayuntamiento de Mataró cerró preventivamente la piscina municipal este lunes a las 15:00 horas, después de confirmar la aparición de problemas estructurales. En un comunicado, el Ayuntamiento de Mataró ha declarado que hace tres semanas que se detectaron anomalías en la zona de duchas, por lo cual se encargaron nuevas inspecciones.
A medida que se han hecho estas inspecciones se han ido apuntalando las diversas zonas de forma preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios. Así, hasta que este lunes el Ayuntamiento ha recibido los resultados del análisis en profundidad del estado de la estructura del edificio que exigen la reparación tras encontrar patologías graves en el edificio que no se puede llevar a cabo con la equipación abierta al público. El Ayuntamiento de Mataró "lamenta la afectación que se provoca a los usuarios" y declara que ya ha planificado un servicio alternativo mientras estudia también fórmulas para compensarlos.
A partir del lunes 16 de febrero se ofrecerá un servicio alternativo y voluntario en las instalaciones del Complex Esportiu Municipal El Sorrall, tanto para aquellas personas que practican deporte libremente como para las que realizan actividades dirigidas. Asimismo, también se les ha anunciado que se están estudiando las fórmulas para devolver, bonificar o compensar las cuotas de los usuarios.
2.200 usuarios afectados
En el caso de los cursos de natación escolar, se ofrecerá la posibilidad a las 27 escuelas usuarias de la piscina municipal de reubicar los cursillos en el Sorrall a partir de la semana que viene. También se está analizando la opción de poner en marcha un servicio de apoyo de autobuses para aquellos centros que lo necesiten.
La piscina municipal de Mataró se construyó en 1969 y actualmente cuenta con 2.200 usuarios. El gobierno local recuerda que en los últimos diez años, se han llevado a cabo varias actuaciones de mantenimiento periódicas, como la sustitución, en 2019, de los sistemas de climatización, por valor de 92.000 €.
