Vallès Occodental
Waka Sabadell tendrá que cerrar en abril: el Ayuntamiento de Sant Quirze no le renovará la licencia
El consistorio dio cinco años a la empresa para que modificara sus actividades y el plazo concluye dentro de dos meses, lo que servirá para clausurar un establecimiento siempre rodeado de polémica
Palizas, violaciones y racismo: el turbio historial de la discoteca Waka Sabadell
Sant Quirze pide a la Generalitat el cierre de la discoteca Waka Sabadell tras la última violación: "¿Qué más tiene que pasar?"
La Generalitat quiere denunciar a una discoteca de Sant Quirze por racista
La discoteca Waka Sabadell cerrará sus puertas de forma definitiva en abril, mes en el que está previsto que el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, término municipal en el que se encuentra el establecimiento, le retire la licencia de actividad. Será el final de una trayectoria marcada por todo tipo de incidentes: violencia, racismo por parte de empleados, conductas machistas. Son innumerables las peleas y agresiones que han sido motivo de denuncia en los últimos años. Ha habido también denuncias por violaciones dentro de la discoteca y en sus alrededores. En 2022 se dio a conocer una estadística: en un solo año, Waka dio pie a 160 actuaciones policiales, 46 agresiones y 36 detenciones, tres de ellas por violación.
Racismo, violencia
Los intentos de cerrar Waka vienen de hace tiempo. La Generalitat denunció años atrás un caso de racismo, cuando no se dejó entrar en la discoteca a un joven racializado. Ese mismo año, las redes sociales retransmitieron la paliza que porteros de Waka propinaron a otro hombre, incluidas porras extensibles de metal, que les estaban vetadas.
Son solo algunos de los muchos incidentes que llevaron al Ayuntamiento de Sant Quirze a pedir ayuda a otras administraciones. En noviembre de 2022, cuando se registró la segunda violación dentro de la discoteca en seis meses, el consistorio del Vallès Occidental pidió a la Generalitat que la cerrara.
Finalmente, el motivo de la clausura será una norma municipal. Hace cinco años, informa ACN, el ayuntamiento aprobó una modificación de usos que afectaba al local y le dio cinco años para modificar sus actividades, algo que no ha sucedido. Con el adiós de Waka cerrará la última discoteca de lo que fue la Zona Hermética, que hasta 2018 albergó varios locales de ocio, formando un conjunto que a menudo fue fuente de polémica como la que acabará en dos meses cuando Waka Sabadell cierre sus puertas.
