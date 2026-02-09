Usuarios de la R1 denuncian el incumplimiento de los servicios mínimos en el primer día de huelga de Rodalies

Los usuarios de la R1 de Rodalies denuncian el incumplimiento de los servicios mínimos de la huelga del sector ferroviario a primera hora de este lunes. Por la estación de Mataró han pasado algunos convoyes en dirección a Barcelona, pero desde antes de las siete de la mañana y al menos hasta pasadas las ocho no ha pasado ninguno en dirección Arenys, Calella o Blanes. "Dijeron que habría un 66% de trenes, pero todavía no he visto ningún tren en dirección a Arenys", se lamenta Ton, que prevé modificar sus planes para este lunes, puesto que tenía que hacer otros desplazamientos por la tarde: "No me la quiero jugar". Los viajeros consideran que la huelga de esta semana supone un "caos" añadido a una situación que ya se arrastra algunas semanas. El servicio, aseguran, es "lamentable".

A primera hora de la mañana han pasado por Mataró menos trenes de los habituales en dirección a Barcelona, en aplicación de los servicios mínimos de la huelga del sector ferroviario. Algunos de los que han pasado, además, eran trenes cortos y esto ha provocado que algunos usuarios no hayan podido subir al tren que querían y hayan tenido que esperar.

Con todo, aquellos que querían ir hacia Barcelona lo han podido hacer con más o menos normalidad, teniendo en cuenta la especificidad de la jornada de este lunes. No han tenido la misma suerte los viajeros que querían ir hacia el norte. Las expediciones hacia Arenys, Calella o Blanes no salían. Según ha podido comprobar la ACN, desde pocos minutos antes de las siete de la mañana y al menos hasta muy pasadas las ocho no ha pasado ninguno en aquella dirección, haciendo que el número de usuarios se fuera acumulando al andén a medida que se iba haciendo de día.

"Estoy aquí de las 6.43 h y no ha pasado ningún tren", se lamentaba Èric, un estudiante que espera poder llegar a Calella a tiempo esta mañana para no tener que perderse más clases. "Todo esto nos perjudica porque después tenemos que recuperar las clases", explica.

También esperan trenes en dirección norte Lucía y Solange. "Vamos a trabajar y no pasa el tren", explican. En el momento de la entrevista hace cerca de una hora que esperan el paso de algún convoy. La desesperación va en aumento, sobre todo cuando ven que hacia Barcelona sí que van pasando de vez en cuando.

Otros viajeros, como Vanesa, no entienden que el sector esté en huelga, justamente ahora cuando el servicio ya funciona "tan mal" en una situación de teórica normalidad. "Llevamos tres semanas de caos", se lamenta. Otros lo viven con resignación: "No podemos hacer nada más que esperar", exclama Lucía.