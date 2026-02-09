El peso de un sector clave
El turismo aporta a Barcelona el 13,5% de la ocupación y 12.844 millones de euros de PIB
Un informe de la Cambra de Comerç revela que la actividad suma ya casi 165.000 empleos, sobre todo en los segmentos de comidas y bebidas, comercio y alojamiento
Barcelona refuerza la captación de congresos con 3,2 millones de euros al año de inversión público-privada
Barcelona ajusta precios en un verano de menos gasto turístico: hoteles de lujo desde 183 euros
El peso del turismo es clave en la actividad económica de Barcelona pero nunca ha sido fácil atribuirle su contribución real debido a los muchos ámbitos que implica. El nuevo Observatori Economia Urbana impulsado por la Cambra de Comerç de Barcelona afina ahora la metodología para crear una herramienta que permita ver clara su evolución y aportación, que según los últimos datos disponibles analizados concluye que en 2024 el el turismo dio empleo a casi 165.000 personas, lo que supuso un 13,5% del total, mientras que su contribución real al PIB (2023) fue de 12.884 millones de euros.
La radiografía Estimació del Pes del Turisme en el PIB de la Ciutat de Barcelona --partiendo de datos oficiales del INE, el ayuntamiento y la Seguridad Social, entre otros-- introduce nuevos cálculos al tener en cuenta toda la actividad relacionada con el turismo en la capital catalana, abarcando desde la más evidente, el alojamiento (14,4% de la economía de los viajeros) hasta las más ínfimas, como el transporte marítimo interior (0,2%). Pero además diferencia la actividad dirigida al turismo receptor y al emisor, e introduce el cálculo de la "intensidad laboral diferencial" al contrastar datos de Barcelona respecto a otros municipios no turísticos y al tener en cuenta a los trabajadores no residentes en la ciudad pero que trabajan en ella diariamente en este sector.
A resultas del estudio, la ocupación turística con datos disponibles de 2024 fue exactamente de 164.510 personas, de las que casi el 29% fueron en servicios de comidas y bebidas, un 21,3% en comercio, un 14,4% en alojamiento, un 7,4% en transporte terrestre y otro 7,4% en actividades inmobiliarias relacionadas, de modo que estos sectores ya concentran un 80% de los puestos. Aunque la lista es mucho más larga, como ha explicado este lunes Vittorio Galletto, responsable de Economía Regional y Urbana del Institut Metròpoli.
Evolución y principales cambios
En comparación con los últimos años partiendo de 2019 (prepandemia), en 2024 el turismo rozó el volumen de ocupación de cinco años antes (13,7%). Experimentó una notable caída durante el covid (-12,9% en 2020, que triplicó la media de la ciudad), pero a partir de 2022 se recuperó mucho más rápido que otros sectores.
El informe examina a continuación la producción, o sea el valor añadido bruto (VAB) sobre el total de Barcelona. Este último alcanzó en 2023 (último año con datos disponibles hasta el momento) los 11.260.260 millones de euros, que supusieron el 12,8%. La cifra absoluta es la más alta de la serie, aunque su parte del pastel es algo menor que en 2019, cuando llegó a representar el 14,1%. Actividades inmobiliarias, alojamiento, comidas y bebidas, y comercio, en este orden, son los motores, aunque se introducen ámbitos como la organización de convenciones y ferias, las actividades deportivas y de ocio, e incluso los de apuestas y juegos.
Dentro de este capítulo del VAB, se destaca que su crecimiento en el turismo ha sido del 11,6% en ese último año, frente al del 6,9% en el conjunto de la producción local. En 2022, incluso lo dobló. Por segmentos de nuevo, las actividades inmobiliarias suponen el 26,2% de ese valor añadido bruto turístico, seguido por un 21,2% en alojamiento, un 18% en alimentos y bebidas, y un 12,1% en el turismo.
En cuanto al PIB, con los ajustes se calcula en 12,884 millones de euros, superando los 11.998 del 2019, que fue un año de récords turísticos.
La productividad, como cociente entre el VAB y los ocupados es del 11,7%, por debajo del general de la ciudad (14,8%) también en términos de crecimiento en 2023, ha relatado Galletto.
