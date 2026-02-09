La Swiss Business School dobla superficie en el 22@ de Barcelona y prepara un vivero de empresas

El distrito tecnológico 22@ de Barcelona se consolida como campus estudiantil a gran velocidad. Como explica este lunes EL PERIÓDICO, el norte fabril del Poblenou alberga ya una veintena de universidades y escuelas de negocios y de másteres que atraen a alumnado de todo el mundo. Una de las últimas inversiones la protagoniza la Swiss Business School (SBS), que dobla superficie para ofrecer más oferta formativa y un vivero empresarial propio que anime a los licenciados a emprender negocios innovadores.

Desde abril de 2025 está en un edificio de ladrillo muy al estilo del 'Manchester catalán', en la calle Pamplona, a media manzana la sala Razzmatazz, las sedes de Mango, Socialpoint, Perk... Llegó a Barcelona hace cuatro años -a tres calles de la ubicación actual-, pasó por la Barceloneta y ha regresado al 22@ para asentarse. Acoge a un centenar de estudiantes y presume de estética startupera. Las aulas son versátiles, con pupitres móviles y pizarra digital. Y el diáfano hall de acceso es también una ágora con una grada para eventos, un comedor abierto, una zona de relax con auriculares para música y futbolín...

Entrada al campus barcelonés de la Swiss Business School (SBS), a través de un patio privado en la calle Pamplona del Poblenou / Ferran Nadeu / EPC

La planta baja que ocupa crecerá en breve con otra de igual dimensión. Este enero la dirección ha recibido las llaves del tercer piso y en breve iniciará las obras para acondicionarlo a los nuevos usos. Lo ocupaba una asociación de campings y al quedar vacío no dudaron en aprovechar la oportunidad. La planta superior acogerá las oficinas, que ahora no caben y están en un coworking; una gran sala de descanso y ocio para los alumnos y una amplia terraza. Y guardarán un espacio para la incubación de proyectos de sus licenciados. De hecho, el primer beneficiario será un estudiante actual.

Espacio que ocupará el futuro vivero empresarial de la Swiss Business School (SBS) en el Poblenou / Ferran Nadeu / EPC

Títulos suizos y gancho barcelonés

"Suiza tiene el mejor sistema educativo de Europa occidental, según los informes PISA, así que su sistema universitario también funciona muy bien y todas las carreras se basan en aplicar el método científico", argumenta el director del campus de SBS en Barcelona, Adrià Alsina. "Y aquí ofrecemos experimentar la calidad y la exigencia suizas, con el atractivo y los precios de estudiar en Barcelona", sintetiza. Tienen otro campus en Madrid, más pequeño pero con planes de crecimiento también.

La expansión con la que sueñan, aclara, no es principalmente cuantitativa: "Nuestro objetivo no es expedir muchos diplomas, queremos mantener unas cifras que nos permitan seguir conociendo el nombre de cada alumno". Prefieren que haya menos de 10 alumnos por aula. "Lo que queremos es ampliar la experiencia durante y después de los estudios, por ejemplo con más itinerarios formativos y la incubadora", apunta.

Terraza recién incorporada al campus barcelonés de la Swiss Business School (SBS) / Ferran Nadeu / EPC

Hoy imparten un bachelor (grado) en Administración y Dirección de Empresas que se personaliza con nueve especialidades (desde finanzas clásicas hasta management de clubs de futbol) y tres másteres (Analítica, Comercio Internacional y Marketing). Son títulos oficiales suizos, sin sello español: "No hace falta, hoy en día es muy normal que un profesional tenga grado, máster y doctorado de tres países distintos".

Adrià Alsina, director del campus barcelonés de la Swiss Business School (SBS) / Ferran Nadeu / EPC

De todos los continentes

Su alumnado ya tiene un poco este perfil global. Hay jóvenes europeos, asiáticos, americanos... Algunos son hijos de familias extranjeras afincadas en Barcelona en los últimos años, no necesariamente suizas. "Estamos empezando notar un fenómeno nuevo, el de familias completas de Estados Unidos que se mudan a Europa por la situación política con Trump", dice. Los docentes son tanto académicos como gente de empresa, catalanes y extranjeros llegados hace mucho o hace poco.

Un aula de la Swiss Business School, en la calle Pamplona del Poblenou / Ferran Nadeu / EPC

Alsina repasa nombres en voz baja y, al llegar a un compañero australiano, exclama: "¡Pues sí, ya tenemos profesores de todos los continentes del mundo!". Los destinos de prácticas surgen de los contactos del propio equipo de SBS, no de una lista de convenios. Buscan a cada becario un lugar alineado con sus fortalezas e intereses y que encaje con una necesidad concreta de una empresa.

Otra prioridad inmediata es acabar de arraigar en el 22@ y proyectarse como "un sitio donde pasan cosas diferentes", con workshops y charlas en sus instalaciones. "Somos una iniciativa puramente privada, pero estaríamos encantados de colaborar con el ayuntamiento en lo que podamos a la proyección de Barcelona, su calidad de vida y su talento", concluye Alsina.