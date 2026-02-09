Sirera alerta a Collboni de un posible “pelotazo” con la Casa Buenos Aires por el riesgo de sobrecoste

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, que deje de convertir el consistorio en "una inmobiliaria "de lujo", tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado recalcular al alza el precio de la Casa Buenos Aires, tal como avanzó EL PERIÓDICO.

En un comunicado este lunes, Sirera ha detallado que se ha fijado por encima de los 4,2 millones de euros previstos inicialmente y ha advertido de que esta operación puede convertirse en un nuevo "pelotazo", como , según él, ya ocurrió con la Casa Orsola, ya que se compró por 9,2 millones, frente a los 5,4 previstos al principio.

"Comprar al alza es una decisión irresponsable que compromete recursos públicos, genera inseguridad jurídica y cede a la presión de grupos como el Sindicat de Llogateres y partidos como Barcelona en Comú, que convierten estos edificios en símbolos mediáticos del problema de la vivienda", ha expresado.