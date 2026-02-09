Transformación definitiva
La plataforma marina del Fòrum de Barcelona acogerá un espacio “multifuncional” para eventos
El ayuntamiento también quiere ubicar un campo de futbol y espacios de paseo y miradores
Las obras del paseo marítimo de la Mar Bella prevén que la costa de Barcelona retroceda hasta 20 metros
La transformación definitiva de la plataforma marina del Fòrum prevé consolidar un espacio "multifuncional" que acoja actividades ciudadanas, deportivas o culturales y esté equipado tanto para eventos de gran formato, como por ejemplo el Primavera Sound, como otros de pequeña escala.
Así lo prevé el proyecto ganador del concurso para la redacción del proyecto de urbanización de la plataforma marina del Fòrum; un espacio de 12,7 hectáreas donde convergen la rambla Prim, el paseo marítimo y el corredor Besòs-Badalona.
Además, también se plantea que la explanada acoja el nuevo campo municipal de fútbol Poblenou-Agapito Fernández. Por otra parte, se plantea que en el área existan espacios de paseo y estancia, vegetación y miradores.
La propuesta ganadora es la del equipo conformado por Esteyco y Estudi Martí Franch (EMF) y se titula 'Delta Prim'. La urbanización de la plataforma, situada entre la playa de Llevant y el parque del Fòrum, y su entorno proyecta la culminación del frente litoral barcelonés.
El calendario aproximado es de seis años para poder desarrollar los diferentes ámbitos de obras y prevé que la urbanización de la plataforma marina comience una vez acaben las obras en marcha en el paseo de la Mar Bella, que terminarán durante la primavera de 2027. El presupuesto de ejecución del proyecto para la urbanización definitiva de la plataforma marina en el Fòrum es de 52 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Prat creará una zona naranja de estacionamiento para frenar los aparcamientos fantasma del aeropuerto
- El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
- La policía investiga 30 aparcamientos fantasma junto al aeropuerto de Barcelona: 14 detenidos y más de 100 identificados
- Ridley Scott en la Torre Glòries de Barcelona: solo este fin de semana y de una manera muy a lo 'Blade Runner
- El cruce más peligroso de Barcelona acumula 18 accidentes en un año: “Pasar el semáforo es jugarte la vida”
- Barcelona amplía la plaza prevista en las casitas de Encarnació, cuya reforma empezará en 2027
- No sé dónde ha estado mi coche': cómo los aparcamientos fantasma engañan a clientes en el aeropuerto de Barcelona
- Los críticos con la ZBE de Barcelona usan la contaminación de Tersa para defender al vehículo privado en los tribunales