La plataforma marina del Fòrum de Barcelona acogerá un espacio “multifuncional” para eventos

La transformación definitiva de la plataforma marina del Fòrum prevé consolidar un espacio "multifuncional" que acoja actividades ciudadanas, deportivas o culturales y esté equipado tanto para eventos de gran formato, como por ejemplo el Primavera Sound, como otros de pequeña escala.

Así lo prevé el proyecto ganador del concurso para la redacción del proyecto de urbanización de la plataforma marina del Fòrum; un espacio de 12,7 hectáreas donde convergen la rambla Prim, el paseo marítimo y el corredor Besòs-Badalona.

Además, también se plantea que la explanada acoja el nuevo campo municipal de fútbol Poblenou-Agapito Fernández. Por otra parte, se plantea que en el área existan espacios de paseo y estancia, vegetación y miradores.

La propuesta ganadora es la del equipo conformado por Esteyco y Estudi Martí Franch (EMF) y se titula 'Delta Prim'. La urbanización de la plataforma, situada entre la playa de Llevant y el parque del Fòrum, y su entorno proyecta la culminación del frente litoral barcelonés.

El calendario aproximado es de seis años para poder desarrollar los diferentes ámbitos de obras y prevé que la urbanización de la plataforma marina comience una vez acaben las obras en marcha en el paseo de la Mar Bella, que terminarán durante la primavera de 2027. El presupuesto de ejecución del proyecto para la urbanización definitiva de la plataforma marina en el Fòrum es de 52 millones de euros.