Mataró se estrena como Capital Española de la Economía Social y busca ser referencia europea en el sector

La asistencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha servido para dar el pistoletazo de salida oficial a los actos y eventos que se enmarcan en la designación de Mataró como Capital Española de la Economía Social 2026. Fue precisamente la ministra Díaz quien, en octubre de 2025, anunció que la capital del Maresme tomaría el relevo de ciudades como Murcia o València, y sería la primera ciudad española que no es capital de provincia en ostentar tal reconocimiento. Si entonces Díaz elogió la "rica tradición cooperativa" de la ciudad, este lunes en un acto en el auditorio del TecnoCampus, la vicepresidenta segunda ha celebrado que la economía social se encuentra "en una situación extraordinariamente positiva".

Díaz, que ha recordado que el Gobierno ha dedicado más de 2.500 millones de euros en un plan estratégico para el impulso de este tipo de economía, y ha añadido que se está consiguiendo desarrollar un "tejido productivo propio basado en fórmulas democráticas y cohesionadas", como "la solidaridad, el humanismo, el feminismo y el anclaje territorial".

La vicepresidenta ha citado el informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta, que dice que la economía social "no puede ser periférica en el mercado interior europeo" y que debe tener disponer de una financiación privilegiada. Precisamente la conferencia 'Principales retos de Europa como oportunidad para la Economía Social' que ha realizado Letta ―actual decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs y presidente del Instituto Delors―, ha sido uno de los platos fuertes del acto.

Por otro lado, la vicepresidenta ha destacado la presentación (junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego) de la Red de Jóvenes por la Economía Social, que debe "hacer cotidiano lo que hoy todavía no es cotidiano" para que los jóvenes conozcan a este tipo de economía. El acto de inauguración también ha servido para presentar el Centre d'Anàlisi i Desenvolupament de l'Economia Social de Catalunya por parte de su director, Eloi Serrano, y de su presidente, Juanjo Llopis.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a la consellera d'Economia, Alícia Romero, en la presentación de Mataró como Capital Española de la Economía Social / ACN

Uno de los actos destacados del año será el Congrés Català del Treball, además de una jornada para la creación de una red de municipios, una jornada académica de universidades o la jornada de mujeres emprendedoras en economía social y el día internacional de las cooperativas, entre otros.

Intercambio de experiencias

Al acto de inauguración también han asistido la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, así como el alcalde de Mataró, David Bote, que ha asegurado esperar que la designación sirva para que en Mataró "incremente el peso de esta manera de funcionar que es responsable con el territorio y fomenta la igualdad".

Por su parte, la consellera Romero ha señalado la capitalidad recae en Mataró por su "trayectoria y tradición" en el sector, y que les "llena de orgullo" que "en los últimos años el Govern ha hecho 6.000 viviendas de protección oficial o alquiler social con cooperativas". Romero ha indicado que el Institut Català de Finances (ICF) dedica entre el 40% y el 50% de su actividad a proyectos de economía social, que en 2025 representaron 500 millones de euros de la economía catalana. Pese a ello, para la titular de Economia hay que seguir impulsando el sector para "saber cuáles son las palancas que hacen que nazcan y crezcan más porque lo que queremos son cooperativas grandes que den trabajo de calidad con conexión con el territorio".

Para el alcalde Bote, los actos programados se basan en el "intercambio de experiencias, en compartir buenas prácticas y aprender colectivamente". Aprendizajes que deberían servir para "generar una riqueza para que los vecinos vivan mejor". El gobierno local entiende que la designación como Capital Española de la Economía Social posiciona a la ciudad como un "nodo de referencia estatal en el desarrollo del modelo económico, social y cooperativo".

70.000 entidades de economía social

Se calcula que en España, con datos de 2024, el sector de la economía social y cooperativa está formado por unas 70.000 entidades. Se trata de cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de trabajo de iniciativa social, asociaciones o fundaciones; o incluso cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación.