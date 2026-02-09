Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga RenfeTrenes canceladosFeijooRafa YusteEl tiempoKeir StarmerGabriel RufiánElecciones AragónAudiencia televisiónVídeo Bad BunnyEncuestas Castilla LeónPedagogo
instagramlinkedin

Sucesos

La Guardia Urbana requisa 2.000 paquetes de tabaco de contrabando en el Bon Pastor

Hay tres investigados que abandonaron la furgoneta con la mercancía al encontrar un control policial

La Estació del Nord y el aeropuerto de Barcelona, nuevos epicentros del contrabando de tabaco hacia Europa

Imagen del tabaco intervenido de contrabando

Imagen del tabaco intervenido de contrabando / GUBBarcelona

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nuevo golpe policial al contrabando de tabaco. La Guardia Urbana de Barcelona encontró este domingo 2.000 cajetillas de tabaco extranjero sin timbrar en una furgoneta en el barrio del Bon Pastor. Los agentes estaban realizando un control policial en esta zona cuando advirtieron un vehículo que paró al verlos y tres personas salieron corriendo.

La policía registró la furgoneta abandonada y localizaron los 2.000 paquetes de tabaco de contrabando. También había documentación a nombre de las tres personas que habían escapado, por lo que quedaron investigados por un delito. Los agentes requisaron la mercancía y puesta a disposición de la Guardia Civil, que es la encargada de gestionar este tabaco irregular.

Noticias relacionadas

La investigación sigue abierta para detectar a los sospechosos y conocer si pertenecen a una red de contrabandistas, según fuentes policiales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Prat creará una zona naranja de estacionamiento para frenar los aparcamientos fantasma del aeropuerto
  2. El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
  3. La policía investiga 30 aparcamientos fantasma junto al aeropuerto de Barcelona: 14 detenidos y más de 100 identificados
  4. Ridley Scott en la Torre Glòries de Barcelona: solo este fin de semana y de una manera muy a lo 'Blade Runner
  5. El cruce más peligroso de Barcelona acumula 18 accidentes en un año: “Pasar el semáforo es jugarte la vida”
  6. Barcelona amplía la plaza prevista en las casitas de Encarnació, cuya reforma empezará en 2027
  7. No sé dónde ha estado mi coche': cómo los aparcamientos fantasma engañan a clientes en el aeropuerto de Barcelona
  8. Los críticos con la ZBE de Barcelona usan la contaminación de Tersa para defender al vehículo privado en los tribunales

Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso

Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso

Carmen vuelve respirar gracias a un piso de emergencia social: "Ha sido mi regalo de Reyes"

Carmen vuelve respirar gracias a un piso de emergencia social: "Ha sido mi regalo de Reyes"

La plataforma marina del Fòrum de Barcelona acogerá un espacio “multifuncional” para eventos

La plataforma marina del Fòrum de Barcelona acogerá un espacio “multifuncional” para eventos

El turismo aporta a Barcelona el 13,5% de la ocupación y 12.844 millones de euros de PIB

El turismo aporta a Barcelona el 13,5% de la ocupación y 12.844 millones de euros de PIB

La Guardia Urbana requisa 2.000 paquetes de tabaco de contrabando en el Bon Pastor

La Guardia Urbana requisa 2.000 paquetes de tabaco de contrabando en el Bon Pastor

La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal

La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal

Mataró se estrena como Capital Española de la Economía Social y busca ser referencia europea en el sector

Mataró se estrena como Capital Española de la Economía Social y busca ser referencia europea en el sector

Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona

Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona