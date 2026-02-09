La Guardia Urbana requisa 2.000 paquetes de tabaco de contrabando en el Bon Pastor

Nuevo golpe policial al contrabando de tabaco. La Guardia Urbana de Barcelona encontró este domingo 2.000 cajetillas de tabaco extranjero sin timbrar en una furgoneta en el barrio del Bon Pastor. Los agentes estaban realizando un control policial en esta zona cuando advirtieron un vehículo que paró al verlos y tres personas salieron corriendo.

La policía registró la furgoneta abandonada y localizaron los 2.000 paquetes de tabaco de contrabando. También había documentación a nombre de las tres personas que habían escapado, por lo que quedaron investigados por un delito. Los agentes requisaron la mercancía y puesta a disposición de la Guardia Civil, que es la encargada de gestionar este tabaco irregular.

La investigación sigue abierta para detectar a los sospechosos y conocer si pertenecen a una red de contrabandistas, según fuentes policiales.