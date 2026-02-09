Crecen un 19% las compraventas inmobiliarias en L'Hospitalet y el Baix Llobregat

El mercado inmobiliario sigue creciendo en L'Hospitalet de Llobregat y en la comarca del Baix Llobregat. Según los datos extraídos del último informe de Coyuntura Económica del Fòrum Empresarial del Llobregat, en el tercer trimestre de 2025 se superaron las cifras de compraventas del mismo trimestre del año pasado en un 3,7%, y se llegaron a registrar 3.262 operaciones inmobiliarias en este ámbito geográfico.

Con estas cifras, ya son dos los trimestres consecutivos en que las ventas interanuales superan las 14.300 operaciones, situación que no se había visto desde el primer trimestre de 2007, justo antes de estallar la burbuja inmobiliaria. De hecho, si no se tienen en cuenta las bajadas de Gavà (-46) y Molins de Rei (-92), el incremento seria de más del 8%.

En comparación con el segundo trimestre del año 2025, ha bajado el número de operaciones (658 menos), como es habitual en un tercer trimestre debido principalmente a la inactividad propia del mes de agosto. Si se hace la comparación con el mismo trimestre del año anterior (2024), el aumento es de 116 compraventas. En 13 localidades ha disminuido número de operaciones, destacan Molins de Rei (-92) y Gavà (-46). Por otro lado, hay 16 localidades que aumentan y dos que repiten datos (Sant Feliu de Llobregat y Martorell). L'Hospitalet, con 102 operaciones más, lidera los aumentos, seguido de Cornellà (+77) y Viladecans (+74). En términos relativos, destacan los incrementos de Sant Esteve Sesrovires (+115%), La Palma de Cervelló (+75%) y Castellví de Rosanes (+50%) y destacan las bajadas de Molins de Rei (-56%) y El Papiol (-53%).

Piden más construcción

El Fòrum Empresarial del Llobragat asume, en el comunicado que han publicado, que se necesitan unas 15.000 viviendas nuevas cada cinco años para dar respuesta al aumento de población tanto de la comarca como de la segunda ciudad catalana, cifrada en un total de 45.000 personas en el último lustro: "La realidad dista mucho de llegar a estas cifras", lamentan. A su tenor, que "en la última década solo se hayan construido 18.500 viviendas" ha provocado "tres efectos". El primero, el "encarecimiento de todas las viviendas"; el segundo, "el encarecimiento de los alquileres" y; el tercero, la "dispersión de la población hacia localidades más alejadas del lugar de trabajo, provocando un aumento de demanda en soluciones de movilidad (metro, buses, tren y carreteras)".

Dentro de esta situación, hay localidades que han aumentado más su parque de viviendas que otras. Así, Castellví de Rosanes solo ha acabado nueve pisos, La Palma de Cervelló, 20, y Sant Climent, 21. En cambio, L'Hospitalet ha construido 4.075 viviendas nuevas en una década. Le siguen Cornellà, con 1.507 viviendas nuevas, Viladecans (1.308), Sant Just Desvern (1.248), Sant Boi (1.200), El Prat (1.184), Sant Joan Despí (1.014) y Sant Feliu (1.005).