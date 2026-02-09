Colas en la estación de bus de Vilanova en la primera jornada de huelga de Rodalies

La primera de las tres jornadas de huelga del sector ferroviario ha arrancado en Vilanova i la Geltrú con largas colas en la estación de autobuses, situada junto a la de la Renfe. Muchos usuarios habituales del tren han optado directamente por el bus para ir a trabajar a Barcelona, previendo una jornada "caótica".

"Ni me he planteado coger el tren. Ya hace semanas que tomar un Rodalies no es compatible con llegar a la hora al trabajo, se quejaba Marta. Dolores, por el contrario, que va a Viladecans, esperaba paciente al andén porque "no tenía otro remedio".

A pesar de que el autobús ha ido ganando usuarios las últimas semanas por el caos en Rodalies, este lunes la afluencia de viajeros ha sido muy superior a la de otro día. Muchos usuarios, convencidos que los servicios mínimos no se cumplirían, han optado directamente por el autobús para intentar llegar a la hora a su destino. "Hace un par de semanas que se ha notado un incremento muy importante de gente que opta por el autobús porque el tren ya no es una alternativa y hoy, con el inicio de la huelga, todavía se ven más colas", señalaba Francesc.

De hecho, los informadores de la estación de Renfe recomendaban directamente los viajeros que cogieran un autobús a pesar de que, afirmaban, los servicios mínimos del 66% en hora punta, a pesar de que con retrasos de unos 20 minutos, se estaban cumpliendo.

Judit y Eva son de las usuarias que ya han "desistido" de coger el tren y que apuestan directamente por el autobús "a pesar del precio y los atascos". "Yo he ido siempre en tren, pero ahora ni me lo planteo. No son ni las ocho, entro a las 10 y aun así no siempre llego a la hora", lamentaba Eva. "Esto es un desastre. La manifestación del sábado fue potente, pero aquí hacen falta mucho dinero y meses de obras para arreglar todo esto", apuntaba Judit.

Los usuarios que han optado para coger el tren se han tenido que armar de paciencia ante la carencia de información fiable sobre la llegada y salida de convoyes. Isabel, por ejemplo, se ha dado un margen de 40 minutos para esperar el tren y, si no, coger un autobús: "Me gusta más el tren y el bus es más caro, pero ya veo que llegaré tarde al trabajo un día más", lamentaba.

Dolores, por el contrario, esperaba al andén "sin muchas esperanzas" para ir a Viladecans porque el autobús a Barcelona, sin paradas intermedias, no es una alternativa. "He preguntado y nadie sabe ni cuando llegarán los trenes ni cuando saldrán y parece que los servicios mínimos no se están cumpliendo porque llevo 20 minutos aquí y no he visto ningún tren", criticaba.