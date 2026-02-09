Carnaval en Barcelona 2026: fecha, horario y recorrido de la rúa del Arribo

Barcelona se prepara para dar inicio a su Carnaval 2026 con la tradicional rúa del Arribo, que tendrá lugar el jueves 12 de febrero. Este acto marca oficialmente el comienzo de las celebraciones en la ciudad y se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario festivo barcelonés.

El desfile saldrá del centro cívico de Cotxeres de Sants, y recorrerá unos 500 metros hasta llegar a la Casa del Mig, ubicada en el Parque de la España Industrial, donde se realizará el espectáculo central.

Durante el acto, la fachada de la Casa del Mig se transformará en un taller de sastrería gigante, con escalinatas y espejos, donde modistas y sastres confeccionarán en directo un nuevo traje para la Reina Belluga. El show contará con 24 artistas que combinarán técnicas de circo, baile y música en directo, mientras los gigantes del Carnaval bailan para dar la bienvenida a la protagonista.