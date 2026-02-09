Carnaval en Barcelona 2026: fecha, horario y recorrido de la rúa del Arribo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran fiesta

Imagen de archivo de un desfile del Arribo del Carnaval en Barcelona, cuando aún se celebraba en la Rambla.

Imagen de archivo de un desfile del Arribo del Carnaval en Barcelona, cuando aún se celebraba en la Rambla. / JORDI OTIX / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Barcelona se prepara para dar inicio a su Carnaval 2026 con la tradicional rúa del Arribo, que tendrá lugar el jueves 12 de febrero. Este acto marca oficialmente el comienzo de las celebraciones en la ciudad y se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario festivo barcelonés.

El desfile saldrá del centro cívico de Cotxeres de Sants, y recorrerá unos 500 metros hasta llegar a la Casa del Mig, ubicada en el Parque de la España Industrial, donde se realizará el espectáculo central.

Durante el acto, la fachada de la Casa del Mig se transformará en un taller de sastrería gigante, con escalinatas y espejos, donde modistas y sastres confeccionarán en directo un nuevo traje para la Reina Belluga. El show contará con 24 artistas que combinarán técnicas de circo, baile y música en directo, mientras los gigantes del Carnaval bailan para dar la bienvenida a la protagonista.

El cierre será la tradicional Taronjada, una lluvia de confeti naranja que simboliza el arranque definitivo del Carnaval.

Horarios del Arribo

  • 17:00 h: Inicio de la rúa en las Cotxeres de Sants (Calle de Sants, 79) .
  • 18:00 h: Cercavila hasta la Casa del Mig (Callede Muntadas, 5)
  • 18:30 h: Comienzo del espectáculo central en la Casa del Mig.
  • 19:00 h: Taronjada, momento que marca oficialmente el inicio del Carnaval 2026.

