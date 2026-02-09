Principales desfiles y rúas del Carnaval 2026 en Barcelona: fechas, horarios y recorridos por barrios

Fiestas y tradiciones
Barcelona se prepara para vestirse de fiesta con la llegada del Carnaval 2026, que se celebrará del jueves 12 de febrero, Jueves Lardero, hasta el miércoles 18 de febrero, día del tradicional Entierro de la Sardina. Durante estos días, los diferentes barrios de la ciudad se llenarán de desfiles, música, bailes, concursos de disfraces y actividades para toda la familia.
El inicio del Carnaval: jueves 12 de febrero
La fiesta arranca oficialmente con el Arribo, que por segundo año consecutivo se traslada a Sants. Allí tendrá lugar la llegada de la reina Belluga, que será recibida con una gran fiesta que contará con los gigantes del Carnaval, comparsas y, por supuesto, la tradicional Taronjada, una explosión de confeti naranja que da inicio a las celebraciones. Además, en esta primera jornada los vecinos podrán disfrutar de degustaciones de coca de llardons, concursos de tortillas, bailes y actividades en los casales de barrio y centros cívicos en diferentes puntos de la ciudad.
Ese mismo jueves, en la plaza de Sant Jaume, coincidiendo con la Diada de Santa Eulàlia, se celebrará el Ball dels Gegants de Carnaval y un castillo de fuegos artificiales a las 20:40 h.
En Sant Andreu, también esa tarde se celebrará el Arribo del Rei Carnestoltes, con una rua que partirá a las 17:45 h desde C/ Joan Torras hasta la plaza Comerç, seguida de una fiesta de Carnaval con música, confeti y representación teatral a partir de las 18:30 h.
Principales desfiles y ruas por barrios
A continuación, te detallamos los principales desfiles y ruas de los barrios de Barcelona, ordenados por distrito.
Distrito de Sants-Montjuïc
- Arribo del Carnaval de Barcelona: jueves 12 de febrero, salida desde Cotxeres de Sants hasta la Casa del Mig (Parque de la España Industrial) con espectáculo central y Taronjada.
- Gran Rua de Sants, Hostafrancs y La Bordeta: sábado 14 a las 17:00 h, recorriendo Carrer de Sants y Creu Coberta (de Badal hasta Béjar).
Distrito de Ciutat Vella
- Ravalstoltada 2026: viernes 13/02 a las 18:00 h, inicio en Rambla del Raval, final en Pl. Folch i Torres.
- Plaza de Sant Jaume: jueves 12, Ball dels Gegants y castillo de fuegos a las 20:40 h.
Distrito de L’Eixample
- Rua de Carnestoltes Dreta de l’Eixample: jueves 12 a partir de las 17:00 h, salida y llegada en C/ Bruc (entre València y Aragó).
- Rua de Carnestoltes LGTBIQ+: inicio a las 17:30 h en Plaza de la Universitat, con concurso de disfraces a las 19:30 h y fiesta musical hasta la 1:00 h.
- Rua de Carnaval Fort Pienc: viernes 21/02 a las 17:00 h, salida y final en Plaza de Fort Pienc.
Distrito de Les Corts
- Rua de Carnaval Les Corts: sábado 14 a las 16:00 h, recorrido por Jardí de Maria Teresa Vernet i Real, Pintor Tapiró, Cardenal Reig, Passatge de Xile y Av. Sant Ramon Nonat.
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi
- Gran Rua de Sarrià: sábado 14 a las 17:30 h, de la plaza del Consell de la Vila al Centre Cívic Casa Orlandai, con baile de comparsas.
Distrito de Gràcia
- Rua Camp d’en Grassot i Gràcia Nova: sábado 14, de 17:00 a 19:30 h, inicio y final en Plaza de la Sedeta.
- Rua Vila de Gràcia: sábado 14 a las 18:00 h, de Jardinets de Gràcia hasta la Plaza de la Vila.
Distrito de Horta-Guinardó
- Rua del Guinardó: viernes 13, de 17:30 a 19:30 h, salida desde el Casal Mas Guinardó, llegada al Centre Cívic Guinardó.
- Rua del Carmel: sábado 14 a las 17:00 h, desde los Jardins de Juan Ponce a la Rambla del Carmel.
- Rua d’Horta: sábado 14 a partir de las 18:00 h, salida desde el Mirador d’Horta, final en Parc de les Rieres con fiesta hasta las 23:00 h.
Distrito de Nou Barris
- Rua central de Nou Barris: sábado 14. A las 18h, los barrios diferentes barrios del distrito comenzarán sus respectivos desfiles hasta que, a las todos se unirán para desfilar juntos en Via Júlia con Via Favència. Allí comenzará la gran rua central del distrito, que continuará su recorrido hasta el final en la Plaza Àngel Pestaña, con fiesta posterior.
Distrito de Sant Andreu
- Rua de Carnestoltes del barrio de Sant Andreu: domingo 15 a partir de las 10:00 h, recorrido por Concepció Arenal, Rambla Fabra i Puig, Gran de Sant Andreu, Joan Torras, Passeig Torras i Bages, Segre y Plaça Can Fabra.
Distrito de Sant Martí
- Seguici d’Ambaixadors i Pregó del Rei Carnestoltes XXXIXè: viernes 13 a partir de las 19:30 h, recorrido por C/ de Rogent con Finestrat, Sèquia Comtal, Pl. Font i Sagué y Pl. Mercat del Clot, con gran botifarrada popular y baile de máscaras itinerante hasta el Casal de Joves La Traca.
- Gran Rua Clot i Camp de l’Arpa: sábado 14 a las 17:00 h, recorrido por Pg. de Maragall, C. de Freser, C. de Rogent, Av. Meridiana, C. de Joan I, C. Coronel Sant Feliu, Parc del Clot, Fossar del Parc del Clot.
- Rua del Poblenou: sábado 14, de 16:00 a 21:00 h, de Rbla. del Poblenou con Pere IV hasta la plaza de Josep Maria Huertas Claveria, con fiesta posterior con DJ de 21:00 a 1:00 h.
Final: Miércoles de Ceniza, 18 de febrero
El miércoles 18 de febrero, Barcelona despide oficialmente el Carnaval con el Entierro de la Sardina. Los barceloneses despedirán a la reina Belluga y darán la bienvenida a la Vella Quaresma en diferentes desfiles mortuorios en toda la ciudad, cerrando así una semana de fiesta, color y tradición. Cada barrio organiza su particular entierro de la sardina. Puedes encontrar esta y otras actividades ordenadas por distritos en este enlace.
