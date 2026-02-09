Los campus universitarios y las escuelas de negocios, los nuevos reyes del distrito tecnológico 22@ de Barcelona

El norte del Poblenou barcelonés era una barriada de talleres industriales y almacenes a la antigua usanza. Con el arranque del siglo XXI, la capital catalana decidió reorientar esta área bajo el nombre de “distrito tecnológico 22@” para atraer industrias TIC y de nueva generación, así como startups de vocación global. Solares varados por la crisis de 2008 y grandes fábricas rehabilitables llamaron la atención de un sector en auge: la formación superior. Desde 2015 se han sucedido las aperturas de centros internacionales y el antiguo polígono se ha convertido de facto en un campus para estudiantes de todo el mundo.

El consistorio tiene constancia de al menos 22 sedes de universidades y escuelas de negocios actualmente operativas y tres más en perspectiva, aunque la lista podría ser más amplia. Y no solo bendice la nueva hegemonía, la propicia: “La Barcelona Investment Office (BIC) está haciendo captación de escuelas de negocio y campus internacionales”, confirman portavoces municipales. Este instrumento, impulsado por el ayuntamiento y la Cambra de Comerç con multitud de cómplices y gestionado por la consultora Metys España, se presentó el año pasado como palanca y ventanilla única para atraer inversión extranjera.

Ambiente estudiantil en las calles del 22@, donde ya operan más de veinte centros universitarios y de másters / Jordi Otix

La oferta académica incluye centros públicos, privados y mixtos. Tres de las cuatro universidades públicas barcelonesas tienen doble sede en el 22@: la UPF con las facultades en Ca l’Aranyó y su escuela de negocios BSE; la UPC con el Tech Talent Center y Euncet; la UB con el Institut de Formació Contínua (IL3) y en breve también la ENTI. Además, la UVic cuenta con la escuela de arte y diseño BAU y la UOC ocupa la gran fábrica Can Jaumandreu. Y si un milagro de última hora desencalla la financiación, el recinto de Can Ricart podría albergar un Campus de les Arts liderado por la UB. De titularidad municipal resalta el Cibernàrium de Barcelona Activa, en el icónico edificio MediaTIC.

Entre los centros privados hay mucha heterogeneidad, tanto en tamaño como en la temática y homologación de las titulaciones ofrecidas. A grandes rasgos, hay una docena de escuelas relevantes y la mitad son de capital o iniciativa extranjera. Pueden clasificarse a tercios iguales en tres ramas profesionales: por un lado, diseño, animación y audiovisual; por otro, nuevas tecnologías; y finalmente, ciencias empresariales.

Con independencia de la titularidad y la especialización, en la mayoría de casos los centros buscan activamente sinergias con el ecosistema empresarial del 22@ para realizar prácticas o compartir espacios. La ubicación céntrica, con Glòries y las playas cerca, es un factor igual de relevante para atraer alumnado foráneo y profesionales locales que amplían su formación. El ambiente ‘expat’, negocios cosmopolitas, pacificación del tráfico, el 'boom' de residencias de estudiantes -incluso a precios poco populares- y la veterana oferta de marcha nocturna completan el abanico de ganchos.

Aterrizajes en marcha

Los últimos en llegar han sido la University of Hong Kong (HKU), que ha comprado un edificio de ocho plantas en la calle Llacuna para abrir su primer campus en Europa. Centenaria y prestigiosa, ocupa el puesto número 11 en la clasificación mundial QS World University Rankings elaborada por Quacquarelli Symonds. La adquisición trascendió este septiembre, sin que se haya concretado aún fecha de estreno ni oferta de estudios.

El edificio de la calle Llacuna número 28 donde la Universidad de Hong Kong abrirá su primer campus europeo / JLL

Dos anuncios más auguran más vida universitaria en el 22@. Por un lado, el grupo Focus expuso este enero el ambicioso proyecto Génesis para su sede de la calle Ávila. Combinará un teatro con estudios artísticos y técnicos (interpretación, canto, danza, iluminación, sonido, producción, gestión cultural…). Por otro lado, ENTI-UB, ha avanzado que abre el curso que viene su tercer campus, situado en la calle Pamplona, 133. Impartirá diseño de videojuegos, ciberseguridad y producción musical, con la idea de ampliar el catálogo más adelante. Su edificio de 7.000 m2 contará con aulas, laboratorios, estudio de grabación y un auditorio flexible, entre otras prestaciones.

Los últimos y los pioneros

Entre los recién llegados, destaca la escuela superior de diseño y artes visuales LCI Barcelona. En octubre de 2024 inauguró su nuevo campus de la calle Àlaba. Heredera del centro referente en patronaje de moda Felicidad Duce (1928), ha hecho un salto de escala bajo la marca LCI y ahora imparte grados y posgrados en muchos más campos (animación, interiorismo, diseño gráfico...). Dejó el Eixample para mudarse a un edificio que encargó construir a su medida y con máximos requisitos de sostenibilidad. Ha alcanzado los 1.200 alumnos este curso.

Vista del nuevo campus de LCI Barcelona / Asier Ramos/48H Open House

Ya en una etapa de maduración, la Swiss Business School forma un centenar de estudiantes en la calle Pamplona con itinerarios muy personalizados. Aterrizó en la ciudad en 2021, en un coworking del Poblenou, y tras pasar por la Barceloneta finalmente ha regresado al 22@ en 2025 para fijar la sede y crecer con más oferta educativa y un vivero empresarial propio. Antes de la llegada de esta escuela de negocios, el inmueble acogió durante una década los bootcamps de Ironhack, que ahora ofrece en línea.

Un aula de la Swiss Business School, en la calle Pamplona del Poblenou / Ferran Nadeu / EPC

El desembarco académico empezó con pioneros como el Institut d’Arquitectura Avançada (IAAC). Llegó a la calle Pujades en 2003, desde 2019 cuenta también con un ‘Atelier’ en la misma calle y ya trabaja en una nueva sede disruptiva en las naves Sibèria. Se dedica a las innovaciones técnicas y materiales en arquitectura, a través de proyectos, enseñanza e investigación. “Cuando decidimos venir, el 22@ aún era un proyecto inconcreto, pero nos interesaba mucho la idea que lo digital cambiaría la arquitectura y el urbanismo”, rememora Vicent Guallart, cofundador del IAAC y años después arquitecto jefe municipal. “Con el tiempo, el 22@ ha demostrado que era una buena idea superar el concepto americano de Silicon Valley y el desarrollo de oficinas en el Vallès y apostar por un modelo más urbano y europeo”, sostiene.

Un sector creciente y “estratégico”

El sector educativo representa el 7,3% del PIB de la ciudad (2024) y ocupa cerca de 98.000 personas, según datos municipales. “Es un sector estratégico para la ciudad, que en los últimos seis años ha incrementado el número de personas afiliadas en un 28,4% y que contribuye de manera directa a tener personas más y mejor formadas en la ciudad”, asegura a EL PERIÓDICO la teniente de alcaldía de Promoción Económica y Empleo, Raquel Gil. “Mejoramos la calidad y el nivel de los demandantes de empleo y esto revierte en que las empresas puedan ofrecer vacantes de mayor valor añadido, con el objetivo final de elevar el salario medio de la ciudad y mejorar las posibilidades de empleo”, agrega.

“Barcelona es una de las referencias en educación superior internacional, y esto nos pone en el mapa del talento internacional, como un buen lugar donde encontrar profesionales formados y cualificados, que además conocen la ciudad porque han generado un vínculo”, defiende. Para Gil, este cóctel “también propicia que se materialicen” más inversiones.

Insuflar vida

La patronal 22@Network Barcelona está encantada con los nuevos vecinos. "El 22@ ya es un auténtico campus urbano y que se establezca la Universidad de Hong Kong refuerza el atractivo internacional del distrito, que recibe cada año a más de 50 delegaciones internacionales”, sostiene la presidenta, Susana Prado. “Para las más de 13.000 empresas que forman parte del ecosistema, es fundamental disponer de un entorno que sea capaz de atraer y generar talento, especialmente de alto valor añadido, así como fortalecer la conexión entre el mundo académico y el empresarial e impulsar la transferencia de conocimiento y la empleabilidad”, remacha.

El empresariado del 22@ sueña con “conseguir un distrito realmente vibrante” e insiste desde hace años en la necesidad de insuflar más vida al barrio “fuera del horario estrictamente laboral o educativo”. En este sentido, ve “determinante” a la comunidad académica “para consolidar un modelo urbano diverso, activo y dinámico”. El movimiento vecinal del Poblenou también ha criticado las calles desiertas al atardecer y reivindica pacificaciones y más vivienda asequible para 'coser' el 22@ a los barrios del entorno.