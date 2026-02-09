La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal

La línea T4 del tranvía de Barcelona no funcionará entre las 10:00 y las 13:00 horas de este martes, 10 de febrero. El parón en el circuito del Trambesòs se debe a las tareas que el Instituto de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona tiene previstas para retirar nidos en los árboles de la avenida Diagonal.

Las labores se efectuarán en el tramo entre las paradas de Glòries y El Maresme. La empresa Tram explica que la intervención es necesaria para "evitar posibles riesgos para la seguridad de la ciudadanía". Informa que los trabajos también son necesarios para garantizar "el correcto funcionamiento del servicio en la zona".

El servicio será el habitual en el resto de paradas de la T4, entre Glòries y Verdaguer. Durante la franja horaria en que la línea se verá afectada en parte, se reforzará el servicio de la T6 entre las paradas de Glòries y Estació de Sant Adrià.