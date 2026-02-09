Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027

El Ayuntamiento de Barcelona dará el pistoletazo de salida este martes a las obras de la primera rampa mecánica para peatones que tendrá la ciudad. Es la de la calle Poesia, en el barrio de Montbau (en Horta-Guinardó), por donde los vecinos podrán subir más fácilmente una pronunciada pendiente que discurre desde el paseo de la Vall d’Hebron hasta la calle Vayreda. La nueva infraestructura se ubicará en el lado Besòs, cubrirá un tramo de más de 200 metros y su implementación permitirá también ampliar las aceras y mejorar la iluminación de la calle.

Las rampas -tendrá seis tramos diferenciados- costarán siete millones de euros al ayuntamiento y las obras durarán 18 meses, lo que sitúa su estreno en verano de 2027. Ahora, en este ámbito, las aceras son estrechas y presentan, en algunos puntos, baldosas rotas o deterioradas, por eso se prevé también la reparación y ampliación de las aceras, así como la mejora de los espacios peatonales tanto en la acera del lado Besòs como en la del lado Llobregat, a lo largo de todo el tramo donde se ubicarán las rampas.

La actuación también comportará la ordenación de carriles de circulación para vehículos privados. El carril de subida quedará eliminado entre la calle Harmonia y la calle Vayreda, de manera que la arteria pasará a ser unidireccional en su mayor parte. Así pues, los vecinos verán como la calle -que ahora tiene dos carriles centrales, uno por cada sentido- pasará a tener solo uno de bajada, ya que se adecuará el ancho de este carril al paso del transporte público. En cuanto al estacionamiento, el proyecto mantiene al máximo el espacio destinado a vehículos y motocicletas, con un total de 64 plazas para coches y 10 para motos.

Cobertura protectora

Las rampas mecánicas de la calle Poesia se ubicarán junto a los Jardins de Montbau, un entorno verde plenamente consolidado en el que predomina el pino blanco. La proximidad de esta masa vegetal ha llevado a prever una actuación complementaria que se llevará a cabo inmediatamente después de la instalación de las rampas: dotarlas de una cobertura protectora, con el objetivo de evitar que la acumulación de pinaza pueda filtrarse en los mecanismos.

El ayuntamiento ya ha iniciado los trámites de licitación del proyecto que permitirá diseñar e instalar este elemento protector, que cubrirá las rampas respetando el ancho de la acera. La previsión es que se trate de una estructura integrada y respetuosa con el entorno natural, que además incorporará una instalación fotovoltaica.

El calendario previsto establece que a lo largo de 2026 se llevarán a cabo los trámites de licitación, que la redacción y aprobación del proyecto se realizará en 2027 y que la ejecución de las obras tendrá lugar en 2028.