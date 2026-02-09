Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pondrá en funcionamiento la nueva línea de bus metropolitano M15 a partir del 16 de febrero. El nuevo servicio de Metrobús pretende reforzar las conexiones entre L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat y el eje de la avenida Diagonal de Barcelona, desde la Zona Universitària hasta la Illa Diagonal. El AMB explica que el objetivo es mejorar la comodidad de los viajeros de las líneas más frecuentadas.

"Con la puesta en marcha de esta nueva línea M15, el AMB continúa trabajando para mejorar la red de bus metropolitano y los servicios de altas prestaciones", ha asegurado el vicepresidente de movilidad, Carlos Cordón. "Debemos seguir incrementando la capacidad del transporte público y ofrecer alternativas eficientes y sostenibles a los desplazamientos cotidianos dentro del área metropolitana de Barcelona", ha expuesto. Cordón ha explicado que, desde hoy, se pondrá en marcha una campaña de visibilidad conjunta con los ayuntamientos de los municipios por los que la línea pasará.

Recorrido del M15

El itinerario de la nueva línea comparte un tramo de la M12 en L'Hospitalet de Llobregat e incorpora nuevas paradas en el eje de la avenida del Torrent Gornal. Este recorrido amplía la cobertura del transporte público por carretera en la Torrassa, Collblanc, Florida y Pubilla Cases. Estos barrios dispondrán así de una nueva línea de Metrobús que los conectará con el centro de L'Hospitalet y la avenida Diagonal de Barcelona. El M15 también llegará a Cornellà de Llobregat, ampliará la cobertura al barrio de Almeda y conectará con el centro comercial Splau y el estadio del Espanyol.

La nueva línea, de titularidad del AMB y gestionada por Moventis, ha sido impulsada y diseñada para mejorar el confort del servicio de autobús en los corredores de movilidad con una demanda muy elevada, sostiene el organismo metropolitano. El M15, con una frecuencia de paso cada 10 minutos en días laborables y servicio durante toda la semana, aspira a liberar la demanda que las líneas de Metrobús M12 y M14 concentran, con niveles de uso muy elevados. De este modo, el AMB quiere fortalecer la conexión con puntos de atracción comercial, facilitar la movilidad dentro de los municipios metropolitanos y ser una nueva vía de entrada a Barcelona.