La reapertura de la AP-7 devuelve la normalidad a la autopista, con Rodalies bajo mínimos

La movilidad en el área metropolitana de Barcelona arranca este lunes con la AP-7 ya reabierta en sentido sur, un alivio para miles de conductores, pero también con un panorama complicado en el transporte público por la huelga de maquinistas, lo que se puede traducir en más coches en la carretera. Los accesos a la capital catalana están registrando notables retenciones en hora punta.

Reapertura de la AP-7 en Martorell

Esta madrugada ha reabierto la autopista AP-7 a la altura de Martorell en dirección Tarragona. La vía llevaba casi tres semanas cortada entre Gelida (Alt Penedès) y Martorell (Baix Llobregat) por las obras de reparación derivadas de los daños provocados por el temporal y por el derrumbe de un muro de la autopista, que provocó el accidente ferroviario mortal de un tren de la R$ de Rodalies del pasado 20 de enero.

Según ha informado la Conselleria de Territori, los trabajos de estabilización del talud afectado ya han finalizado, lo que ha permitido recuperar la circulación. A primera hora de la mañana, el tráfico en la AP-7 se ha estado desarrollando con normalidad y sin incidencias destacadas.

Para facilitar la transición tras semanas de desvíos, la Generalitat mantiene este lunes la gratuidad de la C-32 en sentido sur, una vía que se ha convertido en alternativa para muchos conductores. Los peajes volverán a ser de pago a partir de esta medianoche.

Problemas en Rodalies

Mientras la situación en la red viaria mejora ligeramente, el transporte ferroviario vive una jornada complicada. Tras la manifestación multitudinaria de usuarios de Rodalies celebrada este sábado en Barcelona para reclamar un servicio de trenes digno, los sindicatos mayoritarios mantienen la huelga de maquinistas convocada desde este lunes y hasta el miércoles.

El Departament d’Empresa i Treball ha fijado servicios mínimos, pero Rodalies ya ha advertido de “afectaciones” en todas las líneas, lo que está empujando a muchos usuarios a buscar alternativas por carretera en plena hora punta.

Atascos de entrada a Barcelona

En este contexto, el Servei Català de Trànsit ha informado de retenciones importantes en los accesos a Barcelona tanto desde el norte como desde el sur.

Desde el norte, los principales puntos conflictivos se concentran en la C-31 entre Montgat y Badalona, la C-58 entre Terrassa y Sabadell y en el tramo Montcada-Nus Trinitat, la B-20 entre Santa Coloma y el Nus, la AP-7 entre Mollet y Santa Perpètua y la C-33 en Montcada hacia el Nus Trinitat.

Desde el sur, las mayores dificultades se registran en la A-2 entre Sant Andreu de la Barca y Cornellà, en la B-23 entre El Papiol y Sant Feliu —con afectación también en el enlace con la AP-7—, así como en la C-32 entre Gavà y Sant Boi y en la C-31 a la altura de El Prat.