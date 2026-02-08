Este nombre de niña cae en picado en Barcelona a pesar de que es el de la copatrona de la ciudad

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pies de recién nacidos.

Pies de recién nacidos. / Archivo

Barcelona
Escoger el nombre de un bebé es una de las primeras grandes decisiones que surgen durante el embarazo. Parece algo sencillo, pero no es solo una cuestión de gusto: es una palabra que acompañará a esa persona toda la vida y que incluso puede definir su identidad.

En esa búsqueda entran en juego muchos factores: hay quienes priorizan nombres clásicos, otros prefieren opciones cortas y modernas, y también están quienes buscan algo original o con un significado especial.

Las nuevas modas

Con el paso del tiempo los nombres también han seguido modas: algunos que fueron muy populares hace décadas han ido perdiendo presencia y hoy suenan antiguos o poco habituales, mientras que otros resurgen con fuerza o son sustituidos por nuevas tendencias

Algunos como José, Jorge o Antonia, que dominaron el registro civil hace décadas, han cedido el paso a nuevas denominaciones. Opciones como Sofía, Martí y Júlia se han consolidado en el podio de los más populares en Catalunya, según datos del Idescat

Y es que los nombres catalanes siguen ocupando puestos altos en los ránkings, pero hay uno muy popular que presenta una tendencia a la baja. 

Está a punto de desaparecer

Se trata de Mercè, que en pocas décadas ha pasado de ser un nombre habitual a casi desaparecer de las listas de nombres de niñas.

De hecho, a finales de los años 90, el nombre de Mercè se usaba para designar a una treintena de niñas al año. En 2010, la cifra se redujo a la mitad, y desde 2020, la bajada es todavía más pronunciada: los datos de Idescat indican que anualmente se pone este nombre a menos de diez bebés.

En 2024, únicamente se han registrado seis recién nacidos con ese nombre, y la media de edad de mujeres que lo portan es de 58,2 años.

Copatrona de Barcelona

Mare de Déu de la Mercè es el nombre de la copatrona de Barcelona, que comparte el título con Santa Eulàlia, nombre que también va desapareciendo de las cunas y significa 'elocuente' o 'la que habla bien'.

Mercè es una palabra que proviene de la raíz latina 'merces', que significa recompensa o misericordia.

Mercè ha sido un nombre popular en la cultura mediterránea desde la Edad Media, especialmente en Catalunya. Actualmente, su uso ha evolucionado, y ha sido connotado con calidades de bondad y protección. 

