Actividades culturales
El festival lumínico Llum BCN atrae a 300.000 visitantes con sus "paisajes nocturnos"
El Llum BCN ilumina Barcelona con Albert Serra, la Torre Glòries, el Tour y la arquitectura como protagonistas
El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
Consejos para visitar Llum Barcelona 2026: 4 claves para disfrutar del festival de luz
El festival lumínico Llum BCN clausura este domingo su decimoquinta edición tras iluminar los "paisajes nocturnos" de diez distritos de Barcelona, en una convocatoria que habrá atraído hasta esta noche a unos 300.000 visitantes, según la estimación del Ayuntamiento. El certamen ha combinado arte, tecnología y arquitectura, con propuestas de 12 creadores profesionales y 18 instalaciones a cargo de escuelas universitarias de diseño, artes y arquitectura de la ciudad.
Entre los artistas que han estrenado obra en esta edición figuran el cineasta Albert Serra, la artista Laia Estruch y la creadora Lola Solanilla, en una programación que también ha recuperado piezas emblemáticas de ediciones anteriores, como trabajos de Cabosanroque y Antoni Arola, coincidiendo con el cierre de etapa de Maria Güell al frente de la dirección artística del festival.
El festival ha iniciado el proceso para elegir a la persona que lo dirigirá durante las tres próximas ediciones, con el plazo de presentación de candidaturas abierto hasta el 17 de febrero. En el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026, el Llum BCN ha ampliado este año su presencia al conjunto de la ciudad con diez instalaciones artísticas, una en cada distrito, ubicadas en edificios y espacios de referencia. Estas propuestas han incorporado una dimensión multidisciplinar, con la combinación de iluminación, danza, música en directo y artes visuales.
Fachadas de azul
Barcelona fue distinguida el pasado julio como Capital Mundial de la Arquitectura 2026, un reconocimiento que otorgan la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. En paralelo a las instalaciones artísticas repartidas por los 10 distritos, la ciudad también ha iluminado simultáneamente los ocho sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad de Barcelona, que han teñido sus fachadas de azul como gesto simbólico de bienvenida.
La programación de la capitalidad de la Arquitectura incluirá actividades que subrayen los valores transformadores de la arquitectura, no solo como una disciplina técnica, sino también como una herramienta para mejorar la calidad de vida, repensar los espacios públicos y abordar cuestiones cruciales como el cambio climático y la cohesión social.
- El Prat creará una zona naranja de estacionamiento para frenar los aparcamientos fantasma del aeropuerto
- Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
- Las rondas de Barcelona suman más de 20 kilómetros de retenciones este jueves
- Barcelona tendrá un superpuente este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
- El incendio de una furgoneta obliga a cortar totalmente la Ronda Litoral en sentido Trinitat
- La policía investiga 30 aparcamientos fantasma junto al aeropuerto de Barcelona: 14 detenidos y más de 100 identificados
- Ridley Scott en la Torre Glòries de Barcelona: solo este fin de semana y de una manera muy a lo 'Blade Runner