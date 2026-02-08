Así será el futuro Castell dels Tres Dragons de Barcelona: museo, auditorio y biblioteca

El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado la redacción del proyecto del interior del Castell del Tres Dragons al estudio de arquitectos JAAS, que ha sido seleccionado entre 20 proyectos y plantea un diseño que transformará a este palacete del Parc de la Ciutadella en un equipamiento abierto a la ciudadanía y al parque, a la vez que pone en valor su patrimonio. Tras la adjudicación de las obras, el objetivo es que la redacción del proyecto ejecutivo pueda estar lista a comienzos de 2027, según ha informado este domingo el consistorio.

El proyecto da protagonismo a la planta baja del equipamiento, que debe convertirse en la puerta de entrada del Museo de Ciencias Naturales: se ha previsto una gran sala expositiva de recepción, de divulgación científica y de restauración integrada con una cafetería. En esta sala se expondrán piezas singulares del patrimonio natural catalán y barcelonés, como el mamut de Sarrià reconstruido y minerales de un valor patrimonial excepcional. También se da protagonismo a los accesos al edificio, que facilitan la integración del castillo con el resto de equipamientos patrimoniales del museo y de la Ciutadella del Coneixement: el Invernadero, el Umbráculo y el Centro Martorell de Exposiciones.

El bautizado como Eix de la Ciència plantea un proyecto conservador con el patrimonio, preservando y poniendo en valor todos los elementos originales, como el pavimento, los techos, la escalera principal y los elementos ornamentales que caracterizan el espacio de Domènech i Montaner, agrega el ayuntamiento en un comunicado.

Interior del auditorio previsto en el Castell dels Tres Dragons de la Ciutadella. / Ayuntamiento de Barcelona

La primera planta se concibe una sala de actos que se integra con las galerías de manera que se unifica el espacio. El gran salón recupera los elementos ornamentales más característicos: policromías, escudos, barandillas y bronces. Este espacio será polivalente y podrá incorporar gradas retráctiles que se adaptarán al espacio con múltiples formatos; además, las nuevas instalaciones audiovisuales se integrarán en un sistema discreto de raíles y cortinajes. En la segunda planta se proyecta una biblioteca, abierta a la ciudadanía, y espacios de exposición permanente del Museo de Ciencias Naturales representativos de la flora, fauna y geología de Catalunya.

La puerta de la Ciutadella del Coneixement

El cuarto teniente de alcaldía y responsable del área de ciencia, Jordi Valls, ha recordado que el Castell dels Tres Dragons del parque de la Ciutadella "nació vinculado a la ciencia y la divulgación y a la Exposición Universal de 1888; posteriormente fue el Museo de Zoología, hasta que pasó a acoger la parte científica del Museo de Ciencias Naturales. Ahora, con esta transformación, se conseguirá abrirlo y convertirlo en la puerta de entrada a la futura Ciutadella del Coneixement, junto con el resto de edificios patrimoniales". "Tendrá una gran sala destinada a la divulgación, una sala de actos versátil, una cafetería y se vinculará ciencia y divulgación", ha añadido. Así, la reforma interior del castillo responde a la idea de que este equipamiento, junto con el resto de edificios patrimoniales del Museo de Ciencias Naturales y del Parque de la Ciutadella funcionen como puerta de entrada al futuro complejo y sean espacios de transmisión y divulgación del conocimiento que se genere en las áreas de investigación del propio museo.

Aspecto que tendrá el exterior del Castell dels Tres Dragons, en una imagen virtual. / Ayuntamiento de Barcelona

En cuanto al exterior, las obras de rehabilitación del Castell dels Tres Dragons ya están en marcha. Los trabajos consisten en restaurar la fachada, la zona porticada de la planta baja, los dos arcos interiores centrales, las cubiertas, los grandes balcones de la primera planta, las escaleras exteriores; en hacer mejoras energéticas en el edificio y en acondicionar la escalinata exterior inmediata para facilitar el acceso. Está previsto que los trabajos, con un coste estimado de 8 millones de euros, finalicen durante el primer trimestre de 2027.

El Castell dels Tres Dragons albergaba el área científica del museo y estaba restringido al público desde 2011. Para facilitar el inicio de las obras del exterior, la colección de vertebrados y la colección de artrópodos que custodiaba el castillo se trasladaron a la sede del Museo de Ciencias Naturales del Fórum.