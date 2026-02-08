Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puertas abiertas en escuelas e institutos 2026 en Barcelona: calendario completo y todo lo que debes saber

Estas jornadas son el primer paso antes de la preinscripción obligatoria

Niños en un colegio de Barcelona.

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Elegir centro educativo es una decisión que se repite en distintos momentos de la vida académica y que, casi siempre, llega acompañada de dudas

Ya sea para empezar la primaria, pasar a la ESO, escoger un ciclo formativo o decidir qué universidad marcar como primera opción, el proceso genera incertidumbre. 

Comienzan en febrero

Ante este panorama de incertezas, las jornadas de puertas abiertas se presentan como una herramienta clave en todas estas etapas: colegios, institutos, centros de formación profesional y universidades abren sus aulas para mostrar instalaciones, explicar proyectos educativos y resolver preguntas.

Estas jornadas se llevan a cabo antes de las preinscripciones escolares obligatorias, que deben realizarse durante el mes de marzo o abril. 

Este año, las puertas abiertas en escuelas e institutos para el curso 2026-27 de Barcelona darán comienzo en febrero. Para conocer las fechas disponibles se debe consultar la web oficial de cada escuela y reservar el día y hora para realizar las visitas

Canovelles 21/01/2025 Escola Jacint Verdaguer de Canovelles. tema sobre la gestión de la diversidad en el aula. escuela educacion infantil colegio aula profesor profesora escolar Fotografía de Ferran Nadeu

El primer paso

Para facilitar la accesibilidad de las familias, la mayoría de colegios e institutos harán encuentros y reuniones tanto presenciales como en línea

Además, el Consorci d'Educació de Barcelona ha habilitado un buscador para consultar el calendario de puertas abiertas de todos los centros públicos y privado-concertados del municipio, que en algunos centros comenzaron a mediados de enero y que en otros se extenderán hasta mayo

Estas jornadas son el primer paso antes de iniciar los trámites de la preinscripción escolar, donde las familias y alumnos pueden conocer de primera mano las instalaciones y escoger el centro que más les convenga

Barcelona 09/09/2024 Vuelta al colegio. Primer día del curso escolar con el regreso a las clase. En la foto, alumnos y alumnas de tercero de primaria en una aula de la escuela Institut Escola Les Arts, en el barrio de la Bordeta TENEMOS PERMISO PARA PUBLICAR ESTAS FOTOS AUNQUE APAREZCAN LAS CARAS Fotografía de Ferran Nadeu

Plazos para la preinscripción

Tras esto, Educació establece unos plazos para realizar las preinscripciones:

  • Presentación de solicitudes por internet para la educación infantil y primaria: del 4 al 18 de marzo.
  • Preinscripción a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO): del 5 al 18 de marzo.
  • Preinscripción a bachillerato: del 9 al 16 de abril.
  • Preinscripción a estudios de música y danza: del 18 al 27 de marzo.

