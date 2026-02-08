Educación
Puertas abiertas en escuelas e institutos 2026 en Barcelona: calendario completo y todo lo que debes saber
Estas jornadas son el primer paso antes de la preinscripción obligatoria
Elegir centro educativo es una decisión que se repite en distintos momentos de la vida académica y que, casi siempre, llega acompañada de dudas.
Ya sea para empezar la primaria, pasar a la ESO, escoger un ciclo formativo o decidir qué universidad marcar como primera opción, el proceso genera incertidumbre.
Comienzan en febrero
Ante este panorama de incertezas, las jornadas de puertas abiertas se presentan como una herramienta clave en todas estas etapas: colegios, institutos, centros de formación profesional y universidades abren sus aulas para mostrar instalaciones, explicar proyectos educativos y resolver preguntas.
Estas jornadas se llevan a cabo antes de las preinscripciones escolares obligatorias, que deben realizarse durante el mes de marzo o abril.
Este año, las puertas abiertas en escuelas e institutos para el curso 2026-27 de Barcelona darán comienzo en febrero. Para conocer las fechas disponibles se debe consultar la web oficial de cada escuela y reservar el día y hora para realizar las visitas.
El primer paso
Para facilitar la accesibilidad de las familias, la mayoría de colegios e institutos harán encuentros y reuniones tanto presenciales como en línea.
Además, el Consorci d'Educació de Barcelona ha habilitado un buscador para consultar el calendario de puertas abiertas de todos los centros públicos y privado-concertados del municipio, que en algunos centros comenzaron a mediados de enero y que en otros se extenderán hasta mayo.
Estas jornadas son el primer paso antes de iniciar los trámites de la preinscripción escolar, donde las familias y alumnos pueden conocer de primera mano las instalaciones y escoger el centro que más les convenga.
Plazos para la preinscripción
Tras esto, Educació establece unos plazos para realizar las preinscripciones:
- Presentación de solicitudes por internet para la educación infantil y primaria: del 4 al 18 de marzo.
- Preinscripción a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO): del 5 al 18 de marzo.
- Preinscripción a bachillerato: del 9 al 16 de abril.
- Preinscripción a estudios de música y danza: del 18 al 27 de marzo.
