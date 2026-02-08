Un año de la compra de la Casa Orsola: "victoria" para el sindicato y los vecinos y algunos pisos pendientes de adjudicar

Un año después del anuncio de la compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento y la 'Fundació Hàbitat 3', el Sindicato de Inquilinas y los vecinos que han podido quedarse lo recuerdan como una "victoria". Una de las vecinas, Elisenda Paños, admite que respiran más tranquilos, y el Ayuntamiento hace una valoración "positiva" de la operación, que define como "extraordinaria". En paralelo, con los 6 pisos de alquiler de temporada que había en la finca ya vacíos, el consistorio está ultimando ahora los trámites para encargar la gestión de toda la finca a la fundación. Una vez se firme el convenio con 'Hàbitat 3' este febrero, indican fuentes municipales a la ACN, se hará una convocatoria de las viviendas vacantes a través del registro público de solicitantes.

Mientras tanto, el sindicato alerta de que hay un centenar de bloques organizándose en Barcelona para evitar la expulsión de los vecinos, y señala que lucharán para que los vecinos puedan tener "el control" de sus edificios.

De las 25 viviendas que hay en la Casa Orsola, el Ayuntamiento compró 11 y la fundación adquirió 14. La adjudicación de las viviendas vacantes —tanto las de propiedad municipal como las de la fundación— se llevará a cabo a través de los procedimientos del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, normativamente previstos, y los importes de las rentas quedarán referenciados al régimen de vivienda de protección oficial o al índice máximo de alquiler, según corresponda en cada caso.

Las municipales serán todas vivienda libre, mientras que las que ha adquirido la entidad social deberán ser calificadas como pisos de protección oficial a medida que se vayan vaciando cuando finalicen los contratos actuales.

Continuidad de los contratos

De las 11 viviendas adquiridas por el consistorio, 4 tenían contrato de alquiler, 6 habían sido inicialmente destinadas a alquiler de temporada y 1 estaba vacía. Elisenda vive en una de las 4 que tenían contrato de alquiler y es una de las vecinas que estuvo al frente de la lucha para no ser expulsada del piso en el que vive desde hace 36 años. El suyo es uno de los procesos judiciales que estaban en marcha y que con la compra quedó paralizado. Llevaba desde 2022 fuera de contrato, pero decidió seguir en el piso y continuar pagando mientras se enfrentaba a un posible desahucio.

Elisenda frente a la puerta de su casa, la Casa Orsola. / Blanca Blay / ACN

"Ahora, como venimos de la situación de la que veníamos, a las puertas del desahucio, pues hombre, este año, comparado con los cuatro años que llevábamos, hemos estado un poco más tranquilos, evidentemente”, relata. Ahora paga la mensualidad del alquiler al Ayuntamiento, pero está esperando firmar un nuevo contrato. "Seguimos pagando lo que pagábamos, lo que pasa es que ahora lo pagamos al Ayuntamiento en lugar de al juzgado", indica en declaraciones a la ACN.

Los contratos que estaban extinguidos, como el de Elisenda, están renovados tácitamente. "En estos momentos, los 4 contratos de alquiler de viviendas de propiedad municipal se encuentran en tácita reconducción, habiéndose notificado en todos los casos la subrogación del Ayuntamiento en la posición de propietario", indica el Ayuntamiento.

Por otro lado, de las 14 viviendas compradas por la fundación, 7 tienen contrato indefinido y 7 son de alquiler a plazo. Igualmente, en las viviendas propiedad de 'Hàbitat 3', la entidad se ha subrogado en la posición de propietario.

Pisos vacíos pendientes de adjudicar

En total, ahora hay 8 viviendas vacías en la Casa Orsola, ya que los 7 que eran de alquiler de temporada ya han finalizado y 1 de los pisos de alquiler de 'Hàbitat 3' ha quedado vacío por el fallecimiento de la titular. Elisenda apunta que no hace mucho que están vacíos, y espera que alguien pueda venir a vivir pronto. En este sentido, recuerda que la lucha de la Casa Orsola empezó porque se quería "echar" a los inquilinos tradicionales para subir los precios mediante alquiler de temporada y turístico, así que espera que alguien pueda beneficiarse de ello.

La previsión, explica el Ayuntamiento, es que las viviendas municipales salgan al precio medio que ya pagan hoy los vecinos de la finca, que es inferior al precio de referencia por ubicación y tipo de vivienda. El consistorio no especifica cantidades y Elisenda prefiere no referirse a ello tampoco.

Actualmente, en paralelo a los trámites que se están realizando para dividir la finca horizontalmente, se está definiendo también el decreto de precios a aplicar a las viviendas propiedad del Ayuntamiento para iniciar el proceso de adjudicación. Fuentes municipales admiten que el trabajo para la división horizontal es "técnicamente complejo" y que se lleva meses trabajando en ello. Esto debe permitir que 'Hàbitat 3' pueda gestionar todas las viviendas.

La Casa Orsola, "inspiración" para otros bloques en lucha

Elisenda admite que la solución de la compra de la finca les ha dado tranquilidad y les ha permitido seguir viviendo en lo que consideran su casa. Aun así, reconoce también que el problema de la vivienda no se ha resuelto y sigue "enquistado". "Sin ir más lejos, dos calles más allá, tenemos otro bloque con 'coliving' y gente a la que quieren echar, y más allá tenemos el bloque Papallona que está igual", dice.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo, señala a la ACN que la Casa Orsola fue "un punto de inflexión”, no solo para el Eixample o sus vecinos, sino "para toda la ciudad". "Era la viva imagen de unos vecinos que ante la expulsión dicen ‘no nos iremos’, y no solo lo haremos por nosotros, sino para defender Barcelona de la especulación, de la expulsión de los vecinos, de los alquileres de temporada", indica.

La portavoz del Sindicato de Alquiladoras, Carme Arcarazo, frente a la Casa Orsola. / Blanca Blay / ACN

Para ella, lo más significativo es que han surgido otros nuevos bloques en lucha. Según cálculos del sindicato, hay un centenar de bloques que se están organizando en Barcelona para evitar la expulsión de sus vecinos. Menciona, por ejemplo, los casos de vecinos en fincas propiedad de Vandor o de New Amsterdam Developers, y avisa de que en los próximos meses lucharán para que los vecinos puedan "tener el control" de sus edificios. "Ya sea porque se transformen en cooperativas, porque los compre otro propietario que quiera hacer alquileres regulados o porque pasen a manos públicas", apunta.

Arcarazo añade que la experiencia de la Casa Orsola ha sido "fundamental para animarse": "Cuesta mucho pensar que puedes ganar contra un gigante como lo es un fondo de inversión". La portavoz del sindicato también valora muy positivamente que un año después se haya conseguido regular los alquileres de temporada, "el principal incentivo" para echar a los vecinos de la finca. Por ello, cree que ahora es necesario "blindar" esta regulación.

¿La compra conjunta, un modelo a replicar?

El Ayuntamiento valora positivamente la compra, que ha permitido detener los procesos judiciales y "consolidar" la vivienda residencial. Sin embargo, con la reciente aprobación de la nueva ordenanza de tanteo y retracto, fuentes municipales indican que el consistorio tiene un marco normativo "mucho más definido" que le permite explorar conjuntamente con el sector social la posibilidad de nuevas adquisiciones.

La nueva norma contempla que el Ayuntamiento pueda declinar la compra y transmitir el derecho de tanteo a terceras personas o entidades promotoras de vivienda de iniciativa pública. Además, la adquisición también podrá efectuarse de forma conjunta entre el Ayuntamiento y los posibles beneficiarios del derecho de tanteo mencionados anteriormente.

Para Arcarazo, la adquisición de fincas es "la manera más efectiva de proteger a los vecinos y ampliar el parque público", más allá de construir pisos nuevos. La adquisición, dice, se puede hacer por diversas vías, ya sea la compra directa o el tanteo. En cualquier caso, remarca que "hay que potenciarla".