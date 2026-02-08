Una agencia de modelos de más de 40 años rompe moldes en Barcelona

Una modelo de más de 40 años con canas abriendo un desfile de alta costura de Chanel hace apenas unos días , y algunas con más de 50 recorriendo la misma pasarela y luciendo estupendas constatan que, por fin, los tiempos están cambiando en la dictadura de las tendencias. Aunque aún falta mucho para normalizar la madurez como protagonista de la moda, en Barcelona una emprendedora ha dado un primer paso para ese salto. Hace unos meses Anabel Luna fundó Hunch, una agencia de modelos de más de 40 años que se ha convertido en la primera en España, siguiendo los pasos de algunas agencias con el mismo propósito en Nueva York o París.

Algunas de las modelos de Hunch / Anabel Luna

Luna lleva más de dos décadas como fotógrafa y editora de moda en medios nacionales e internacionales. Con apenas 17 años ya debutó tras la cámara y se supo que haciendo 'shootings' se sentía realizada. Sin embargo, tras su larga experiencia tomó conciencia de que algunas marcas no evolucionaban en sus mensajes, pese a que sus compradoras sí cumplían años. Se sentía estancada cuando surgió la oportunidad de hacer un editorial con una mujer madura. "No se las ve porque no están representadas", ni se hacen campañas donde la edad sume atractivo, cuenta. Al contrario, muchas firmas siguen exhibiendo modelos veinteañeras aunque su target de público esté muy por encima, agrega.

Una de las producciones de Hunch, en Barcelona, con la modelo Ester Gallén. / Anabel Luna

La satisfacción de ese trabajo y el resultado animaron nuevos proyectos junto con todo el equipo de producción. Pero fue cuando se percataron de que no encontraban modelos de 50 y 60 años ni llamando a todas las agencias, que les ofrecían "solo actrices o modelos de publicidad". No de moda o pasarela. "¿Por qué no había arrugas? Hay que mirarlas con los ojos de la belleza", apunta. En 2024 hicieron un cásting por redes sociales y la respuesta les desbordó, tanto de mujeres de más de 40 años con características adecuadas, como exmodelos que un día se vieron expulsadas del circuito por cumplir 30 años o tener un hijo. Así que el proyecto de fotografía dio paso a alumbrar una agencia de modelos que recoja la nueva realidad social y "combata el edadismo".

Falta de 'silvers' en la moda

Como ni en Barcelona ni en Madrid había cantera 'silver', Luna, con el impulso estratégico y comunicativo de Elena Taboada, lanzó Hunch el año pasado ya como agencia de modelos pionera en el país, donde se impone haber cumplido los 40, aunque algunos de sus representados superan los 70. Con una ardua búsqueda han forjado un plantel de más de 60 perfiles (un 90% mujeres), con distintos grados de experiencia, y tanto nacionales (60%) como foráneas. La capital catalana, siempre conectada con las tendencias internacionales, parece la base ideal. Y la empresaria suma sus dos estudios fotográficos a un servicio integral.

Imagen de una de las modelos representadas. / A. L.

El siguiente paso, ahora que alinea el suficiente talento para cubrir un buen cásting, es seducir a las marcas con compradoras maduras para que "despierten" y den el paso al frente que pide una sociedad donde cada vez se envejece más al ralentí y con nuevos valores. Algunas empresas empiezan a confiar en la idea, aunque la industria de la moda tiende a poner el foco en "los extremos", a veces buscando el pelo blanco solo para "lograr titulares" o notoriedad. Pero sin ser una reivindicación real del poderío de las mujeres de 40, 50 o 60, aunque no luzcan canas, pero sí acuñen el paso del tiempo y sus vivencias. "Precisamente, a los 50 es cuando muchas mujeres tienen más poder adquisitivo, pero en cambio no se ven representadas".

¿Qué parámetros hay que cumplir? "Representar una belleza que puede contar algo", resume. Ni siquiere hay rigidez en cuanto a la altura --exigible en los desfiles--, ya que también trabaja con modelos de 1,60 metros que pueden resultar idóneas para joyería, menciona como ejemplo. Y con mujeres con tallas grandes, que representan precisamente a muchas consumidoras veteranas. "No hay que ser extraordinario, pero sí transmitir, tener el perfil que encaja con una marca", argumenta la fotógrafa barcelonesa.