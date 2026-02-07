El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026

Desde este viernes y hasta la noche del domingo, el Park Güell se suma a una edición especial del Festival de Artes Lumínicas Llum BCN 2026 con el que se quiere dar la bienvenida a Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura. Durante estos tres días, el espacio contará con una iluminación especial y, así, desde las 18.00 hasta la 22.00 la Sala Hipòstila, la escalinata monumental y los pabellones de entrada se iluminarán con el color azul de la Unesco, poniendo en valor su carácter excepcional como parte del legado de Antoni Gaudí y del patrimonio mundial.

Iluminación azul en la Sala Hipòstila del Park Güell con motivo de la capitalidad mundial de la Arquitectura. / Ayuntamiento de Barcelona

Además del Park Güell, también la Sagrada Familia, la Casa Vicens, la Casa Batlló, la Casa Milà (La Pedrera), el Palau Güell, el Palau de la Música Catalana y el Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau. Durante las tres noches del homenaje, el parque diseñado por Gaudí mantendrá su funcionamiento habitual y la operativa de visita establecida, de manera que la iluminación especial convivirá con la actividad regular del recinto.

Primeros momentos de la iluminación de color azul en el Park Güell, aún con luz del día. / Ayuntamiento de Barcelona

Cien años como parque público

La intervención lumínica en el Park Güell, integrada en el relato compartido de Llum BCN 2026, invita a redescubrir el parque desde una nueva mirada nocturna, "poniendo en diálogo la luz, la arquitectura y el paisaje", indican los organizadores del evento. Asimismo, coincide con la celebración del centenario de la apertura del Park Güell como parque público, que tiene lugar a lo largo de 2026, un año especialmente significativo para reflexionar sobre el legado de Gaudí y el vínculo del parque con la ciudad.

Las viviendas del Park Güell iluminadas de azul, este viernes por la noche. / Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona fue distinguida el pasado julio como Capital Mundial de la Arquitectura 2026, un reconocimiento que otorgan la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. En paralelo a las instalaciones artísticas repartidas por los 10 distritos, la ciudad iluminará simultáneamente los ocho sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad de Barcelona, que teñirán sus fachadas de azul como gesto simbólico de bienvenida.

El Park Güell iluminado de azul, el color de la Unesco, para dar el pistaletazo de salida a la capitalidad mundial de la Arquitectura. / Ayuntamiento de Barcelona

La programación de la capitalidad de la Arquitectura incluirá actividades que subrayen los valores transformadores de la arquitectura, no solo como una disciplina técnica, sino también como una herramienta para mejorar la calidad de vida, repensar los espacios públicos y abordar cuestiones cruciales como el cambio climático y la cohesión social.