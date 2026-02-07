Jacobo Menkes: "Nuestra tienda de Barcelona vendió los primeros disfraces tras morir Franco, pero ahora el Carnaval está marcado por las series de TV"

Varios libros de firmas de clientes agradecidos y también célebres --de artistas de Hollywood a la farándula local; de Reyes a figuras del ballet ruso-- y la fecha 1950 acuñada en su rótulo, certifican que nadie ha vestido a tantos barceloneses por Carnaval como Menkes. Por su puerta uno entra de gris y puede salir ataviado de época para ir a un fiestón inspirado en los Bridgerton, como el que se celebrará pronto en la ciudad. El cliente aparca la rutina y se reinventa por un día asumiendo el papel del atuendo que se ha calzado. En primera línea de ese bullicio se mantiene Jacobo Menkes (67 años y sin hambre de jubilación), segunda generación del increíble negocio que montó en su tiempo su padre Marcos, de la mano de su abuela, cuando apostó primero por vestir a artistas en Madrid, hasta que cargó un camión y levantó la gran persiana en Barcelona en 19160. Hubo que esperar a la muerte de Franco para despachar disfraces de calidad a destajo durante décadas, a la par que abrían fronteras con su talento.

Con una abuela brasileña, un progenitor de origen polaco-ruso nacido en el Norte de África, en un protectorado español y formado en francés, la multiculturalidad ha tenido mucho que ver con la creación artística y la libertad que se respiraba en las tiendas de Menkes. En la actualidad siguen arraigados en la capital catalana, tras varias mudanzas sin salir jamás de la Gran Via (actualmente en el 579, con 700 metros cuadrados), pero también tienen establecimientos en Bilbao y Valencia, y oficinas en Madrid y Miami. Durante años tuvieron sedes por todo el país, con mostradores incluso en Nueva York y París, entre otras.

Arte sin fronteras

La historia de esta saga se origina cuando Marcos se formó como modista y tras alquilar trajes y vestuario para eventos evolucionó hacia las piezas de danza, los festivales de fin de curso --vía de escape festiva de la época-- y después el teatro. De modo que la casa Menkes siempre ha sido una sastrería al servicio de las artes, con servicios de alquiler, creación y venta, pero también como una tienda donde cualquier mortal sale de la rutina. Jacobo se siente tan afortunado de ver cómo sus creaciones suben a escena que no imagina la vida de otra manera: "Esto se mete en tus venas", relata a este diario.

La empresa familiar, que según los momentos y producciones que lleven entre manos puede sumar entre 40 y 100 trabajadores, ha tenido la virtud de tocar muchos frentes. Si hubiera dependido solo de las tiendas y las festividades (como Carnaval y Halloween) tendría que luchar con la fabricación china 'low cost'. Así que Jacobo apostó también por la calidad de vestimentas que quitan el hipo, en venta o arriendo, despuntando también en la venta de miles de complementos festivos, el alquiler de trajes de etiqueta y fiesta, así como surtiendo bodas o eventos temáticos. Su fondo de armario, literalmente no tiene fondo. Y sus piezas populares asoman también en Amazon, para no perder fuelle. "En España tenemos la ventaja de ser más baratos que otros países que también tienen cultura teatral", reflexiona.

Jacobo Menkes, entre el vestuario de su tienda, en la Gran Via de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Pero sobre todo ampliarion miras abasteciendo espectáculos, desde musicales de Broadway (de la mano de Woody Allen) a Las Vegas, del Folies Bergère de París a teatros de Moscú. Del vestuario al calzado. De hecho, Jacobo estudió Económicas pero aprendió el oficio manual de zapatero, que compagina con el diseño de piezas para todo tipo de 'shows'. Desde hace años, las principales navieras de cruceros del mundo están entre sus grandes clientes. Para esos barcos que tantas veces recalan en Barcelona firman no solo grandes producciones, sino que nutren el perchero de sus artistas. "A veces tenemos que enviar cosedoras a Miami para preparar los estrenos", explica, quien también colabora en el 'look' del Cirque du Soleil.

Los Menkes han vestido a cantantes, bailadores, presentadores, escritores, nobles, Casa Real (que no se perdían sus mantillas y trajes para la feria de Abril)... y un sinfín de famosos que han dejado rúbrica en sus libros de firmas. Han engalanado tanto a actrices clásicas como a iconos de la modernidad (de Vivien Leigh a Madonna), han colaborado con Galliano y Thierry Mugler entre otros grandes diseñadores. "Hemos sido pioneros en muchas cosas, como en vender los primeros disfraces tras la dictadura de Franco, o introducir las lentejuelas en este país", rememora el propietario, que subraya que también se avanzaron con letreros en catalán, y confía en que la estirpe mantenga la marca largamente.

Estos días, las tiendas son un trajín de soñadores que la semana que viene se vestirán de otro. Cuenta el experto que las grandes series de televisión monopolizan las tendencias, con propuestas de época, fantasía, terror, superhéroes y mucho más para todos los que mudan de piel por Carnaval.