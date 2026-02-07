El Prat creará una zona naranja de estacionamiento para frenar los aparcamientos fantasma del aeropuerto

El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat se ha visto obligado a actuar frente a los 'park & go' ilegales que proliferan alrededor del aeropuerto y que impiden aparcar a los trabajadores de los polígonos industriales de los alrededores, especialmente en la zona del Mas Blau y el parque logístico del entorno. Para frenar esta práctica, el consistorio estrenará esta primavera una nueva zona naranja de estacionamiento regulado, que impedirá que los aparcacoches pirata utilicen las calles para dejar allí los vehículos de sus clientes durante días, como parte de sus negocios fraudulentos.

Fuentes municipales han explicado a este diario que, en los últimos meses, ha recibido quejas de empleados con dificultades para llegar a tiempo a sus puestos de trabajo por culpa de este fenómeno y, por ello, se ha iniciado el proyecto de esta zona naranja. La intención es "favorecer al máximo a los trabajadores", señalan desde el consistorio.

Las mismas fuentes avanzan a EL PERIÓDICO que la previsión es que la zona naranja entre en vigor entre abril y mayo de este año, a tiempo para el inicio de la temporada alta de desplazamientos de verano, que el año pasado provocó una gran saturación de coches en las calles y descampados alrededor del aeropuerto de Barcelona.

Hasta ahora, en El Prat solo existían dos tipos de estacionamiento regulado: la zona azul en zonas concurridas y la verde para residentes. La nueva modalidad naranja se está diseñando específicamente para aliviar los problemas de aparcamiento de los trabajadores de los polígonos industriales, según ha informado el ayuntamiento a este diario.

Vallas en aceras y solares

Asimismo, para ahuyentar a los aparcacoches pirata, Aena, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, ha colocado vallas tipo New Jersey en descampados y aceras de la zona logística de los alrededores del aeropuerto, dentro del término municipal de Sant Boi, donde estos negocios fraudulentos acumulaban vehículos, especialmente en verano, cuando las plazas de aparcamiento legales ya no daban abasto y los coches acababan ocupando aceras, solares y cualquier espacio disponible.

Según ha informado Aena a este diario, esta decisión se tomó "a petición de las empresas arrendatarias" de estos terrenos, así como para “facilitar la labor policial de perseguir actividades irregulares o ilícitas en el entorno aeroportuario”.

Barreras de seguridad New Jersey para impedir que los coches aparquen en una zona de polígonos cercana al aeropuerto que utilizan los 'park & go' fraudulentos. / Ferran Nadeu / EPC

"De un día para otro se hizo imposible aparcar"

La proliferación de los 'park & go' —aparcamientos próximos al aeropuerto que ofrecen custodiar el coche durante el viaje y traslado a la terminal por precios ajustados— ha ganado popularidad entre los viajeros. Y, aunque algunas empresas operan de forma legal, su éxito ha atraído a quienes buscan lucrarse de manera fraudulenta. Bajo apariencia profesional se esconden decenas de empresas fantasma. Los Mossos d'Esquadra tienen constancia de una treintena de falsas compañías que, en realidad, no cuentan con aparcamientos propios ni vigilancia, a pesar de anunciarse así, y que terminan dejando los coches en la calle, sin seguridad ni garantía alguna. En algunos casos, se han detectado vehículos usados sin el consentimiento de sus propietarios, además de aparcacoches sin carné de conducir o en condiciones de explotación laboral.

Pero no solo los clientes resultan perjudicados. Los trabajadores de los polígonos denuncian que ya no tienen dónde aparcar. Aunque las calles son amplias y poco transitadas, buena parte del año están saturadas de vehículos que permanecen allí días y noches. Por mucho que madruguen para llegar al trabajo, al llegar todos los estacionamientos suelen estar ocupados.

Noticias relacionadas

Cuando las calles más cercanas al aeropuerto se saturan, los aparcacoches pirata se desplazan a otras zonas, como el Mas Blau, donde trabajan cientos de personas en grandes empresas como Amazon. “De un día para otro se hizo imposible aparcar desde primera hora de la mañana”, cuenta una empleada, que lamenta que muchas veces ella y sus compañeros "llegan tarde" por culpa de no encontrar sitio. “No entendíamos nada, hasta que empezamos a fijarnos en que había varios chicos aparcando coches todos los días en los alrededores de la oficina”, añade otro. Otro asegura haber visto hace unos meses cómo la grúa se llevaba vehículos mal estacionados. “Dudo mucho que se hagan responsables”, comentan.