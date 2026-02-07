Desmantelado un punto de venta de droga en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 4 de febrero a dos hombres de 40 y 54 años por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, en el marco de un operativo que permitió desmantelar un punto de venta de droga en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Los agentes realizaron diversas vigilancias que permitieron constatar que se trataba de un punto de venta donde se distribuía cocaína y heroína, ha informado Mossos en un comunicado este sábado.

El hombre de 54 años fue detenido cuando intentaba huir tras ser visto en el momento en el que efectuaba una venta de droga y, seguidamente, los agentes entraron al piso donde detuvieron al otro presunto responsable y encontraron diversos envoltorios de droga dosificados y preparados para vender, además de sustancia en roca pendiente de ser dosificada.

En total se encontraron 12,12 gramos de cocaína y 25.8 de heroína, y se intervinieron 510 euros, una báscula de precisión, una escopeta airsoft y una Taser.

Según se desprende de las investigaciones los detenidos formarían parte de un grupo criminal organizado dedicado de manera estable a la distribución de sustancias estupefacientes y no se descartan nuevas detenciones.