Un millar de personas participan en el desfile del Nuevo Año Chino en Barcelona

Alrededor de un millar de personas han participado en el desfile que ha tenido lugar por las calles del Eixample de Barcelona para celebrar el Año Nuevo Chino, la festividad más importante y tradicional del calendario de esta comunidad en la ciudad condal, donde viven más de 23.500 personas de origen chino.

Por primera vez, la fiesta tiene una duración de dos días para dar la bienvenida al año 4724, año del caballo del fuego, en el que se inicia el nuevo ciclo del calendario chino.

Más de 65 federaciones y entidades

El acto central de celebración de esta fiesta anual en Barcelona ha sido el desfile de este sábado por las calles del distrito del Eixample, con la participación de un millar de personas provenientes de más de 65 federaciones y entidades chinas de Catalunya y también de entidades y asociaciones catalanas.

El desfile ha comenzado en el Parque de la Estación del Norte, donde se ha realizado el tradicional toque del gong que abre el nuevo año.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, han asistido al desfile el tercer teniente de alcalde y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle; el cuarto teniente de alcalde y concejal distrito del Eixample, Jordi Valls; y la comisionada de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural y Religiosa, Sara Belbeida, que han estado acompañados del Cónsul General de la República Popular China, Meng Yuhon.

La rúa ha recorrido las calles de la avenida de Vilanova, Ribes, Nápoles, Ausiàs Marc y el paseo de Sant Joan hasta llegar al Arc de Triomf.

Durante los dos días, se han programado todo tipo de espectáculos de cultura tradicional china como bailes, danzas tradicionales, demostraciones de Kung Fu y una feria gastronómica y cultural, donde se pueden degustar los platos más tradicionales de la cocina de este país y realizar talleres en familia.

La celebración del año nuevo chino se celebra desde hace once años en Barcelona y los actos están organizados por la Asociación Grupo Artistas Huaxing con el apoyo de Casa Asia, Instituto Confucio, el consulado de la República Popular China en Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona.