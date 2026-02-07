Recogida de naranjas en Barcelona: si participas como voluntario te llevas un bote de mermelada

España es el sexto productor mundial de naranjas, destacando la Comunitat Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia como principales zonas productoras.

Gracias a su clima mediterráneo, con inviernos suaves y muchas horas de sol, estas regiones ofrecen unas condiciones ideales para el cultivo de este cítrico, lo que se traduce en una producción abundante y de gran calidad.

La naranja destaca por su sabor: jugosa, dulce y con un equilibrio perfecto entre acidez y frescor. Consumida al natural, en zumos o como ingrediente en recetas dulces y saladas, es una fruta muy apreciada tanto dentro como fuera de España.

Fuerte presencia cultural

Dentro del amplio abanico de variedades, merece una mención especial la naranja amarga. A diferencia de la naranja dulce, su sabor es más intenso y ácido, lo que la hace menos habitual para el consumo directo, pero muy valorada en la elaboración de mermeladas, licores y productos gastronómicos.

Además, la naranja amarga tiene una fuerte presencia cultural, especialmente en ciudades como Barcelona, donde los naranjos ornamentales forman parte del paisaje urbano y del imaginario colectivo.

De hecho, el municipio dispone de más de 3.300 naranjos, que representan aproximadamente un 1,5% de los 202.000 árboles que decoran plazas, parques y calles de la ciudad.

Barcelona espigola

Con el objetivo de promover el aprovechamiento alimentario, desde hace seis años se impulsa el proyecto ‘Barcelona espigola’, para la recogida comunitaria de naranjas amargas de los árboles.

La colecta se lleva a cabo desde el pasado 6 al 11 de febrero en los distritos de Sant Andreu, Les Corts, Ciutat Vella, Sant Martí, Gràcia y l'Eixample, y este 2026 también se añade el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Las naranjas recogidas serán analizadas por la Agència de Salut Pública de Barcelona. Una vez pasado el control de calidad, serán procesadas y transformadas en mermelada de la marca ‘Es im-perfect’, un proyecto de inserción laboral que fabrica productos con frutas y verduras descartadas del circuito comercial.

Recolección de naranjas en el corazón del Eixample. / Jordi Otix / EPC

Inscripciones abiertas

Las inscripciones están abiertas a toda la ciudadanía. Los interesados pueden registrarse en el portal web de la Fundació Espigoladors o del Ayuntamiento de Barcelona.

Todo aquel que se inscriba recibirá un bote de mermelada de la edición anterior donde, gracias a los 550 voluntarios, se recogieron 5.354 kg de naranjas, que se transformaron en 13.000 botes de mermelada.

Mermelada hecha con las naranjas amargas. / Zowy Voeten / EPC

Beneficios para la salud

Las naranjas amargas tienen muchos beneficios para la salud: gracias a sus antioxidantes, es una fruta muy utilizada para incrementar el rendimiento y la resistencia de los deportistas.

Además, es ideal para aquellos que quieran perder peso, ya que aumenta el gasto de calorías y reduce el apetito. También se emplea en infusión para reducir los dolores de cabeza y para combatir el estrés y la ansiedad.

Un remedio natural

Asimismo, es un remedio natural para acabar con las malas digestiones y el estreñimiento y tiene propiedades que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los ictus.

Sin embargo, deben consumirse cuando hayan pasado los controles sanitarios, puesto que las que crecen en los árboles de las ciudades pueden tener mucha contaminación por el dióxido de carbono que emiten los vehículos. Es más, las sustancias contaminantes que están en el aire las captan las hojas e, incluso, el fruto.