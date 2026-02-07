El metro de Barcelona prevé gastar hasta 45 millones más en limpieza durante los próximos cinco años

El metro de Barcelona calcula que pagará hasta 188 millones de euros en los próximos cinco años para limpiar estaciones, trenes y dependencias. A la espera de que se adjudique y se concrete la cantidad que se acabará desembolsando, el contrato para renovar las tareas de higiene hasta junio de 2031 supera el importe sufragado entre 2021 y este 2026 en 45 millones. Es el aumento que, como máximo, está dispuesto a asumir Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que vincula el incremento al auge de pasajeros en el suburbano. La red barcelonesa cerró 2025 con unas cifras de récord.

“Cada día se realizan más de 1,6 millones de viajes por la red de metro, lo que hace necesario ampliar el número de efectivos y horas dedicadas a la limpieza”, alega la empresa pública, dependiente del Área Metropolitana de Barcelona. Las labores de limpieza de instalaciones y convoyes han costado 142,63 millones de euros en el último lustro, divididas en seis contratos que se han repartido entre dos concesionarios, Multiserveis Ndavant y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ingesan-Adelte.

Una trabajadora limpiando un vagón de un tren del metro, en Barcelona. / TMB

El proceso de contratación que saldrá a concurso en los próximos días vuelve a dividir el servicio en seis lotes. Abarcan cada una de las nueve líneas de metro del área metropolitana de Barcelona, además del funicular, el teleférico de Montjuïc y el Tramvia Blau. Se augura que las obras para recuperar el histórico ferrocarril de la avenida del Tibidabo comiencen a finales de 2027, casi una década después del último trayecto, y podría tardar hasta 2031 o incluso 2033 para volver a circular. Las bases tienen también en cuenta que se espera que tres estaciones de la L9 se estrenen en 2028.

TMB estima que la inversión total en limpieza desde este año y hasta mediados de 2031 rondará los 200 millones de euros, al sumar los casi 20 millones que se gastan para subsanar daños causados por el vandalismo contra los trenes al precio del contrato de los cometidos ordinarios. La compañía de transporte público explica que la nueva concesión prevé que se preste más de un millón de horas de servicio y se forme una plantilla con más de 800 trabajadores. La última adjudicación se subrogó 666 empleados en 2021.

Demanda creciente

El aumento del pasaje subyace a la subida de la inversión en limpieza. La primera teniente de alcalde de Barcelona y presidenta de TMB, Laia Bonet, subrayó ayer “la importancia de garantizar un servicio de limpieza e higiene adecuado a la demanda creciente de personas usuarias”.

Un trabajador limpiando en la cabina de un tren del metro, en Barcelona. / TMB

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, se registraron 42,4 millones de validaciones en el metro de Barcelona en noviembre de 2025, un 3% más que un año antes. A la espera de que se conozca el balance del pasado diciembre, se produjeron 40,03 millones de viajes de media cada mes entre enero y noviembre de 2025, casi un millón más que el promedio mensual de todo 2024.

Entre los objetivos de la licitación en ciernes, figura reducir el uso de productos químicos para limpiar y el uso de fregadoras. También plantea emplear robots autónomos que reduzcan el consumo de agua alrededor de 80%, para ahorrarse unos 2,7 millones de litros. El equipo de limpieza del metro cuenta hasta el momento con 125 máquinas fregadoras. Con el acuerdo 2026-2031, se quiere ampliar como mínimo hasta 156 aparatos. Las condiciones del contrato incluyen también la eliminación de grafitis.

En profundidad

TMB apunta que la concesión vigente hasta ahora solo contempla una “limpieza superficial” de las instalaciones del metro. “La nueva licitación aborda una limpieza mucho más profunda”, asegura.

En ese sentido, destaca que los requisitos instan a los candidatos que presenten oferta a “mejorar las frecuencias en la limpieza en profundidad”, incluyendo zonas “de difícil acceso” de las estaciones y los trenes, como techos y rincones. También exige que se adecenten decapados y encerados de suelos.

Un operario limpiando la boca de la parada de metro de Vall d'Hebron, en Barcelona. / TMB

La compañía de transporte público indica que un 65% de las labores se deben hacer de madrugada, cuando los trenes no transitan. TMB dice que “se establecen diferentes turnos y frecuencias para la limpieza de las estaciones, que incluyen los trabajos diarios de mantenimiento, las limpiezas cíclicas a fondo de toda la estación y los servicios diversos de fregado a máquina, recuperación, protección y abrillantado de los pavimentos y revestimientos”.

La empresa comenta que “la limpieza de mantenimiento se hace diariamente en todas las estaciones”. “Otras actividades, como la limpieza a fondo de estaciones o trenes, se realizan en horario nocturno, sin olvidar el refuerzo de limpieza durante las noches con servicio ‘non-stop’”, añade.

En cuanto a los convoyes, sostiene que las labores comunes se practican a diario, sobre todo en horario nocturno. Hasta ahora, la limpieza integral interior y exterior se efectuaba en una sola ocasión anual en cada tren. “Está previsto que, con el nuevo concurso, se haga este procedimiento dos veces al año”, afirma TMB.