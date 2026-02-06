Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcelona tendrá más vuelos a esta ciudad asiática: pasará de tres a cinco

Este aumento ofrece a los pasajeros más opciones de viaje en temporadas de alta demanda

Vivir en Seúl por 353 euros al mes: el estudiante catalán que cumple el sueño de estudiar en Corea del Sur

El hotel más romántico de España: a menos de una hora de Barcelona y 100% ecológico

Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. / MANU MITRU / EPC

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Viajar a Asia está más de moda que nunca: Asia Oriental y el Sudeste Asiático representan el 31,7% de la demanda turística internacional en el primer semestre de 2026, tal como apunta el último estudio de la empresa turística Mabrian.

Asia Oriental, donde se encuentran destinos como Japón, Corea del Sur y China, representa el 16,3% de la demanda mundial en el primer semestre de 2026, con Japón a la cabeza. 

Es más, el Sudeste Asiático representa el 15,4% de la demanda global, con Vietnam como principal destino, junto con Indonesia, Filipinas, Camboya y Singapur

Máxima demanda

Este auge ha impulsado a Singapore Airlines a incrementar su oferta, pasando de tres a cinco vuelos directos entre Barcelona y Singapur para la temporada de verano.

La aerolínea aumentará la frecuencia de vuelos entre el 1 de julio y el 3 de septiembre de este año, con el objetivo de reforzar la conectividad entre ambos destinos durante el periodo de máxima demanda, ha explicado la aerolínea en un comunicado.

También se incrementará la capacidad de pasajeros en algunas rutas seleccionadas entre el 29 de marzo y el 24 de octubre de 2026: Singapore Airlines aumentará sus vuelos a siete diarios entre Singapur y Bangkok, capital de Tailandia

El Prat de Llobregat 26/09/2025 Aviones en el aeropuerto de Barcelona El Prat vistos desde la terminal 1 Level Vueling Iberia Air Canada Air China Fotografia de Ferran Nadeu

Aviones en el aeropuerto de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Comodidad y ahorro de tiempo

El vicepresidente de Marketing y Planificación de la aerolínea, Dai Haoyu, ha destacado que “estos ajustes ofrecen a nuestros pasajeros más opciones de viaje y una mejor conectividad en mercados clave, especialmente durante los periodos de máxima demanda”.

En la actualidad, un vuelo directo entre Barcelona y Singapur tiene un precio aproximado de entre 800 y 1.500 euros por billete y una duración cercana a las 13 horas sin escalas. 

Esto convierte esta conexión en una opción cada vez más competitiva frente a los trayectos con escala, especialmente para viajeros que priorizan comodidad y ahorro de tiempo.

Una ciudad el futuro

Y es que Singapur se ha posicionado como una ciudad claramente futurista gracias a sus rascacielos icónicos, infraestructuras punteras y una apuesta constante por la innovación

Además, tiene un fuerte peso económico: es el cuarto centro financiero más grande del mundo y un referente en lujo, diseño y gastronomía. También destaca por ser una de las ciudades más seguras y limpias de Asia.

Aeropuerto Changi de Singapur.

Aeropuerto Changi de Singapur. / Basile Morin

Experiencia cultural

Singapur brilla por su urbanismo sostenible, que mezcla barrios tradicionales, como Little India, con zonas modernas y llenas de arte urbano, así como Marina Bay.

Noticias relacionadas

En este contexto, cada vez más viajeros españoles y catalanes muestran interés por esta región del mundo, atraídos por destinos lejanos, experiencias culturales distintas y la posibilidad de enlazar Singapur con otros países cercanos como Tailandia, Indonesia o Vietnam. 

Marina Bay (Singapur).

Marina Bay (Singapur). / Basile Morin

