Este es el distrito más barato y más caro de Barcelona para comprar una vivienda de obra nueva

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones a nivel estatal: los precios al alza y la escasa oferta -en comparación con la amplia demanda- han provocado que el acceso al inmueble sea cada vez más complicado para los jóvenes españoles.

Además, cuando se trata de la compra de la vivienda, la situación se complica aún más: según un informe reciente de la Sociedad de Tasación, el precio de la obra nueva ha aumentado en todas las comunidades autónomas de España.

La ciudad más cara

Sin embargo, Catalunya es la región más cara para comprar una casa: el metro cuadrado ya se sitúa en los 5.288 euros, por delante de la Comunidad de Madrid (5.172 €/m2). Con estos datos, un piso nuevo de tan solo 60m2 tendría un coste de 317.280 euros.

Este precio se incrementa en el municipio de Barcelona, donde el metro cuadrado alcanzó los 5.987 en diciembre de 2025, lo que supone un aumento interanual del 9,9%. Allí, un piso de 60m2 alcanza los 359.220 euros.

De hecho, como explica Cristina Herranz, delegada general de Barcelona norte en Sociedad de Tasación, “en Barcelona, la combinación de una demanda sostenida y una oferta limitada de obra nueva, junto con el incremento de los costes de construcción, ha llevado a la capital a marcar máximos”.

El distrito más caro y más barato

Asimismo, el precio de los inmuebles de obra nueva varía según el distrito: en Sarrià-Sant Gervasi, el metro cuadrado cuesta 7.820 euros, lo que supone un aumento del 5,3% en tan solo 6 meses.

Y es que los precios de la vivienda suben como la espuma: el distrito más económico de Barcelona es Nou Barris, a 4.224€/m2 la obra nueva, pero también ha experimentado una enorme subida del 5,6% en medio año.

Allí, un piso de 60m/2 tendría un coste de 253.440 euros, lo que sitúa Nou Barris por debajo de la media barcelonesa.

Cómo es Nou Barris

La diferencia del metro cuadrado entre ambos distritos es de 3.596 euros, algo que revela una desigualdad abismal incluso dentro de una misma ciudad.

Nou Barris es el distrito situado más al norte de Barcelona. Está formado por 13 barrios que fueron punto de acogida de una parte importante de la inmigración obrera procedente de toda España que llegó a Barcelona durante las décadas de 1950 y 1960.

Dentro del distrito, existen numerosas zonas verdes, como el Parc de la Guineueta, el Parc del Turó de la Peira o el moderno Parc Central de Nou Barris que, con un total de 17 hectáreas, es el segundo parque más extenso de Barcelona.

El segundo distrito más económico

Horta-Guinardó es el segundo distrito más económico de Barcelona, aunque el metro cuadrado de obra nueva ya alcanza los 5.034 euros.

Es el tercer distrito más extenso de la ciudad y está situado en el noreste de Barcelona, entre los de Gràcia y Nou Barris. Se caracteriza por su relieve accidentado con montañas, colinas y valles: sus abundantes zonas verdes lo convierten en uno de los espacios más atractivos para aquellos que buscan disfrutar de la calma y el aire libre.

A pesar de ser dos de los distritos más económicos de Barcelona, la preocupación por la vivienda entre los ciudadanos del municipio crece año tras año: el 32,8% de los encuestados respaldan que las dificultades para acceder a un inmueble son el principal problema al que se enfrenta la localidad.