Los 'park & go’ fantasma proliferan junto al aeropuerto de Barcelona: 14 detenidos y más de 100 identificados

Viajar trae consigo algunos dolores de cabeza y el traslado al aeropuerto es uno de los más habituales. Para los usuarios que van en coche a las terminales de El Prat de Llobregat (Barcelona), es frecuente la búsqueda de lugares donde aparcar más barato que en los estacionamientos oficiales del recinto de AENA. Esta demanda creciente ha alimentado la proliferación en los últimos años de los llamados 'park & go': aparcamientos ubicados cerca de los aeropuertos que ofrecen custodiar el coche durante el viaje y un servicio de traslados para ir y volver de la terminal, todo por un precio ajustado. Un servicio cómodo y fácil de reservar 'online', que ha ganado popularidad entre los viajeros habituales.

Pero el éxito también ha atraído a quienes han visto una oportunidad para el fraude. Bajo una apariencia profesional se esconden, en algunos casos, empresas fantasma. Los Mossos d’Esquadra investigan actualmente a varias de estas compañías por prácticas irregulares: aparcamientos sin instalaciones propias ni garantías de seguridad y, en ocasiones, con empleados sin carné de conducir o en condiciones de explotación laboral. En algunos casos, incluso se han detectado vehículos utilizados sin el consentimiento de sus propietarios mientras estos se encontraban de viaje.

La policía catalana tiene constancia, por ahora, de una treintena de empresas que operan de este modo en el entorno de El Prat. En los últimos meses han podido intensificar su persecución porque el aeropuerto vive una situación muy distinta a la de hace apenas un año. Durante mucho tiempo, la gran prioridad fueron los carteristas multirreincidentes. Hoy, tras un refuerzo policial, órdenes de alejamiento, nuevas cámaras y control de accesos, los hurtos han caído a mínimos históricos. “Antes no dábamos abasto, ahora sí”, explican los agentes. Y ese respiro les permite dedicar tiempo a otros problemas que antes quedaban en segundo plano, como de los 'park & go' irregulares que ha ido aflorando alrededor del aeropuerto.

Agentes de los Mossos d’Esquadra supervisan en tiempo real las imágenes de las cámaras de videovigilancia del Aeropuerto de Barcelona-El Prat / Zowy Voeten / EPC

Ofensiva policial

Ante este fenómeno, en agosto de 2025 se comenzaron a desplegar una batería de dispositivos coordinados de Mossos, Policía Nacional e Inspecció de Treball. Las redadas han permitido identificar a 102 personas, controlar 34 vehículos, detener a 14 personas por infracciones de Extranjería con incoación de expedientes de expulsión preferente, abrir 24 expedientes de Inspecció de Treball e interponer 21 denuncias del Servei Català del Trànsit.

El cerco policial provocó que en el último trimestre del año la actividad ilegal cayera de forma considerable, según las mismas fuentes. Sin embargo, los Mossos prevén mantener estos operativos conjuntos en la zona pública del aeropuerto de Barcelona para erradicar del todo estas prácticas.

A la vista de esta problemática, el subinspector subjefe del Área Regional de Seguridad Aeroportuaria (ARSA) de los Mossos, Marc Alabernia, advierte de que “la gente no sabe qué está contratando” y lanza un mensaje claro a los viajeros: “Si un servicio es muy barato, es por algo”.

Aparcamientos fantasma

“Para mayor seguridad, usted deberá dejar sus llaves y nosotros nos encargaremos de aparcar su vehículo”, anuncian la mayoría de webs de 'park & go' consultados por EL PERIÓDICO. Sin embargo, los Mossos d’Esquadra han constatado que, detrás de muchos de estos anuncios, se esconden empresas que no existen, sin terrenos propios, que estacionan los coches en la vía pública, en polígonos industriales o en aparcamientos de centros comerciales. En este contexto, los Mossos han dado incluso un toque de atención a plataformas agregadoras de anuncios, como Parkos, donde los 'park & go' ilegales podían colgar sus ofertas sin ser verificados.

Pero el fraude puede ir más allá, advierten. Fuentes policiales consultadas por este diario detallan que han detectado casos en los que, al regresar de su viaje, los clientes han descubierto que su coche había recorrido hasta 2.000 kilómetros durante los días que, en teoría, había estado parado. El riesgo se multiplica cuando se trata de coches de alta gama, y es que se han dado casos en los que han sido utilizados para salir de fiesta y los dueños han encontrado a su regreso botellas de alcohol en el maletero. En situaciones más graves, los vehículos incluso se han usado para huir tras cometer delitos, como atracos en cajeros automáticos. “Al final, el cliente es el perjudicado y no sabe que esa empresa es fraudulenta”, explican fuentes policiales a este diario.

Un aparcacoches espera a que lo venga a recoger otro empleado después de entregar el coche gris a unos clientes en la T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu / EPC

Conductores pirata y explotación laboral

La policía catalana apunta que los 'park and go' ilegales también emplean “taxistas pirata”, es decir, conductores que no cuentan con la autorización necesaria para el transporte de pasajeros. Aún así, les encargan trasladar clientes al aeropuerto y recogerles de vuelta, trayectos que en el sector turístico comúnmente se conocen como transfers. La precarización permite ofrecer precios muy bajos, pero conlleva riesgos para el viajero y una competencia desleal para taxis y VTC que sí cumplen con la normativa y pagan impuestos y licencias para operar legalmente.

Los trabajadores también pueden ser víctimas, de hecho. Las autoridades han detectado que algunas de estas plataformas usan conductores sin contrato o explotados laboralmente, en su mayoría personas migrantes en situación vulnerable. Fuentes conocedoras detallan a EL PERIÓDICO que algunos de estos aparcacoches y conductores realizan jornadas de 12 horas por unos 400 euros al mes, sin ningún tipo de garantía laboral. El pasado mes de diciembre, la policía realizó, junto con Inspecció de Treball, una redada inédita en el aeropuerto de El Prat, que se saldó con siete expedientes abiertos por irregularidades laborales.