Mapa de Llum Barcelona 2026: horario y guía completa para disfrutar del gran festival de luz este fin de semana

Arte nocturno
Barcelona volverá a convertirse en un gran museo al aire libre con la celebración de Llum BCN 2026, el Festival de las Artes Lumínicas, que vivirá su 15ª edición del 6 al 8 de febrero. Durante tres tardes y noches, la capital catalana acogerá instalaciones de luz de acceso libre y gratuito, pensado para todos los públicos.
Bajo el lema “Paisajes nocturnos”, este año el festival propone una experiencia nocturna "distinta y mágica" de la arquitectura, en la que edificios, calles y plazas se desprenden de su función cotidiana para convertirse en escenarios de experimentación artística. Según la organización, la luz servirá para explorar todo el potencial expresivo del espacio urbano, generando nuevas percepciones, volúmenes, sombras y atmósferas.
Llum BCN es ya una referencia europea en el ámbito de las artes de la luz y un evento que cada año atrae a miles de visitantes. El festival aplica la iluminación al arte contemporáneo, el diseño, la arquitectura, la escenografía y las artes digitales. En esta edición 2026, el programa principal incluye 12 instalaciones de artistas profesionales de prestigio nacional e internacional; 18 propuestas de escuelas universitarias de diseño, arte y arquitectura de Barcelona; y varias instalaciones impulsadas por equipamientos culturales y empresas
A ello se suma una de las grandes novedades de este año: diez instalaciones lumínicas combinadas con danza, que estarán repartidas por los diez distritos de Barcelona, creadas específicamente para edificios emblemáticos de la ciudad, con motivo de que Barcelona es este 2026 la Capital Mundial de la Arquitectura.
Mapas de las instalaciones: Poblenou y resto de Barcelona
Para facilitar el recorrido por las instalaciones del Poblenou, el festival se organizará cuatro itinerarios con temáticas distintas y cada una de ellas se identificará con un color:
- Rojo: instalaciones lumínicas de artistas profesionales de prestigio nacional e internacional
- Verde: instalaciones de escuelas universitarias de diseño, arte y arquitectura de Barcelona
- Amarillo: instalaciones impulsadas por equipamientos culturales, entidades y empresas
- Lila: instalaciones con la colaboración de Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura
Horarios
El acceso a todos los espacios es libre y gratuito. El público podrá disfrutar de las instalaciones en los siguientes horarios:
- Viernes 6 y sábado 7 de febrero: de 19.00 a 00.00 h
- Domingo 8 de febrero: de 19.00 a 23.00 h
En caso de que alguna instalación tenga un horario específico, este aparecerá indicado en su ficha descriptiva dentro de la web oficial del evento.
Cómo llegar en transporte público
La organización recomienda el uso del transporte público para desplazarse por las zonas del festival. Estas son las principales opciones, con sus líneas y estaciones:
Metro
- L1: Marina, Glòries
- L2: Monumental
- L4: Llacuna, Bogatell, Poblenou
Tranvía
- T4: Glòries, Ca l’Aranyó, Pere IV, Fluvià
- T5: Glòries, Auditori i Teatre Nacional, Marina
- T6: Glòries, Auditori i Teatre Nacional, Marina
Autobuses
Líneas 6, 7, 62, 136, 192, H12, H14, V23, V25, V27, X1, N2, N6, N7 y N11
Rodalies
En caso de que funcione el servicio, la recomendación es tomar la línea R1, R2, R3, R4, R7, R2N, R11 o R12, bajando en Arc de Triomf o Clot-Aragó, las estaciones más cercanas a las zonas principales del festival.
