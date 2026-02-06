Lluís Rabell renuncia al acta de concejal en Barcelona por enfermedad

Lluís Rabell renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por cuestiones de salud, una dolencia que no es nueva y que ya le obligó a parar hace más de dos años. El consistorio ha anunciado este viernes en un comunicado el adiós de Rabell, que se hará efectivo en el pleno municipal de febrero.

Rabell ha sido durante este mandato concejal responsable del plan de Barrios, de Participación e Innovación Democrática y de la gente mayor y la memoria democrática. También ha sido el edil de Horta-Guinardó.

Etapas diferentes

Josep Lluís Franco Rabell, su nombre completo, llegó al ayuntamiento como independiente, séptimo en la lista del PSC que encabezó el actual alcalde, Jaume Collboni. Su ingreso en la candidatura supuso una nueva etapa para él después de su papel como diputado de los Comuns en el Parlament de Catalunya: en 2015 fue cabeza de lista de Catalunya sí que es pot en las elecciones autonómicas y encabezó un grupo de 11 diputados que acabó partido por el proceso independentista. Él se alineó en el sector contrario a la secesión junto con Joan Coscubiela. En el contexto de los Comuns, fue una persona escasamente cercana a Ada Colau y Barcelona en Comú.

Rabell llegó a la Cámara catalana tras ser presidente de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), donde destacó por su conocimiento de los problemas de la ciudad y por ejercer una crítica dura a la gestión municipal.

El primer parón

En noviembre de 2023, el concejal saliente ya tuvo que dejar temporalmente el cargo para someterse a una operación después de que le encontraran un tumor. Regresó en marzo de 2024.

Ahora, cuando su salida se haga efectiva, será reemplazado por la actual comisionada de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural y Religiosa, Sara Belbeida, que asumirá sus competencias.