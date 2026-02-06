Un centro comercial situado en la Vila Olímpica de Barcelona será subastado en junio

El Estado subastará en junio un centro comercial situado en la Vila Olímpica de Barcelona, según ha publicado el diario ARA y consta en la web de SEGIPSA, que es quien organiza la subasta. De acuerdo con la información oficial, el centro comercial es El Centre de la Vila y es propiedad de la empresa pública Mercasa.

El precio de salida es de 25,7 millones de euros y se subastará un lote único que abarca todo el complejo, incluidos los diversos locales comerciales, el aparcamiento y la galería comercial. Según el medio citado, el centro comercial que el Estado quiere vender está abandonado y arrastra problemáticas derivadas de la dejadez de los últimos años. De hecho, en julio de 2023 cerraron los cines Yelmo Icària, que estaban allí desde 1996.

El Ajuntament de Barcelona ya descartó el pasado mes de mayo la adquisición del complejo comercial al considerarlo inasumible. En el contexto actual, fuentes municipales se limitan a decir que el consistorio sigue "de cerca" el proceso para ver "cómo evoluciona la operación y qué proyectos se plantean".

La subasta está fijada para el 10 de junio y se celebrará en el Auditori de la Fàbrica Nacional de moneda i Timbre, en Madrid. Si bien el precio de salida está fijado en 25,7 millones de euros, en una segunda ronda bajaría hasta los 21,9 millones y en una tercera hasta los 18,5 millones.

Noticias relacionadas

El ARA ha analizado la documentación que acompaña el anuncio de la subasta y el anexo sobre las cargas que acompañan al lote, y señala que constan, entre otras, filtraciones de agua subterránea que han dañado instalaciones y elementos del sistema estructural; grietas y fisuras por "falta de mantenimiento adecuado"; y deficiencias técnicas y de seguridad en la instalación de alta tensión.