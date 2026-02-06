Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
JJOO de InviernoElecciones AragónPasapalabraBorrasca MartaZapateroTractores BarcelonaEpsteinBarcelonaRodaliesCesáreaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

El Centre de la Vila

Un centro comercial situado en la Vila Olímpica de Barcelona será subastado en junio

El precio de salida fijado es de 25,7 millones de euros

Barcelona descarta comprar el Centre de la Vila y deja su futuro en manos de la propiedad

Barcelona. 04.06.2025. Barcelona. Interior del centro comercial El Centre de la Vila en el barrio de la Vila Olímpica con numerosas tiendas cerradas y pocos comercios abiertos. Fotografía de Jordi Cotrina

Barcelona. 04.06.2025. Barcelona. Interior del centro comercial El Centre de la Vila en el barrio de la Vila Olímpica con numerosas tiendas cerradas y pocos comercios abiertos. Fotografía de Jordi Cotrina

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Estado subastará en junio un centro comercial situado en la Vila Olímpica de Barcelona, según ha publicado el diario ARA y consta en la web de SEGIPSA, que es quien organiza la subasta. De acuerdo con la información oficial, el centro comercial es El Centre de la Vila y es propiedad de la empresa pública Mercasa.

El precio de salida es de 25,7 millones de euros y se subastará un lote único que abarca todo el complejo, incluidos los diversos locales comerciales, el aparcamiento y la galería comercial. Según el medio citado, el centro comercial que el Estado quiere vender está abandonado y arrastra problemáticas derivadas de la dejadez de los últimos años. De hecho, en julio de 2023 cerraron los cines Yelmo Icària, que estaban allí desde 1996.

El Ajuntament de Barcelona ya descartó el pasado mes de mayo la adquisición del complejo comercial al considerarlo inasumible. En el contexto actual, fuentes municipales se limitan a decir que el consistorio sigue "de cerca" el proceso para ver "cómo evoluciona la operación y qué proyectos se plantean".

La subasta está fijada para el 10 de junio y se celebrará en el Auditori de la Fàbrica Nacional de moneda i Timbre, en Madrid. Si bien el precio de salida está fijado en 25,7 millones de euros, en una segunda ronda bajaría hasta los 21,9 millones y en una tercera hasta los 18,5 millones.

Noticias relacionadas

El ARA ha analizado la documentación que acompaña el anuncio de la subasta y el anexo sobre las cargas que acompañan al lote, y señala que constan, entre otras, filtraciones de agua subterránea que han dañado instalaciones y elementos del sistema estructural; grietas y fisuras por "falta de mantenimiento adecuado"; y deficiencias técnicas y de seguridad en la instalación de alta tensión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
  2. Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
  3. Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
  4. Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
  5. Las rondas de Barcelona suman más de 20 kilómetros de retenciones este jueves
  6. El Rey presidirá en Sant Boi la entrega del premio Princesa de Girona Social 2026
  7. Los 'park & go’ fantasma proliferan junto al aeropuerto de Barcelona: 14 detenidos y más de 100 identificados
  8. El incendio de una furgoneta obliga a cortar totalmente la Ronda Litoral en sentido Trinitat

Los Mossos buscan a dos hombres que atacaron a dos vigilantes de Renfe con un machete en L'Hospitalet

Los Mossos buscan a dos hombres que atacaron a dos vigilantes de Renfe con un machete en L'Hospitalet

El Llum BCN ilumina Barcelona con Albert Serra, la Torre Glòries, el Tour y la arquitectura como protagonistas

El Llum BCN ilumina Barcelona con Albert Serra, la Torre Glòries, el Tour y la arquitectura como protagonistas

Inauguración del Llum BCN con la arquitectura como protagonistas

Un centro comercial situado en la Vila Olímpica de Barcelona será subastado en junio

Un centro comercial situado en la Vila Olímpica de Barcelona será subastado en junio

ISE vuelve a batir récord y cierra con más de 92.000 asistentes

ISE vuelve a batir récord y cierra con más de 92.000 asistentes

La Generalitat prevé abrir este mes al sector privado la ejecución de nueva obra pública en la L9 de metro y en carreteras

La Generalitat prevé abrir este mes al sector privado la ejecución de nueva obra pública en la L9 de metro y en carreteras

Los tractores toman el centro de Barcelona

"No sé dónde ha estado mi coche": así engañan a los clientes los párkings fantasma del aeropuerto de Barcelona

"No sé dónde ha estado mi coche": así engañan a los clientes los párkings fantasma del aeropuerto de Barcelona