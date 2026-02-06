El Llum BCN ilumina Barcelona con Albert Serra, la Torre Glòries, el Tour y la arquitectura como protagonistas

El festival Llum BCN vuelve a iluminar Barcelona desde este viernes y hasta el domingo. Es la decimoquinta edición del certamen de figuras lumínicas que, a modo de esculturas e instalaciones artísticas en plena calle y en edificios, ocupa una treintena de espacios en el distrito de Sant Martí, que pueden visitarse sin coste. El cineasta Albert Serra es uno de los nombres destacados del cartel. El director de 'Tardes de soledad' proyectará su creación ‘Aquesta nit’ en la fachada del Disseny Hub durante esta edición.

La cita de este fin de semana lleva por lema ‘Paisajes nocturnos’ y plantea un programa de altura. No en vano, el mirador de la Torre Glòries ofrece una promoción especial durante el festival, con un descuento del 50% en las entradas. También ampliará horarios para que el público pueda encaramarse durante la noche al icónico inmueble de la ciudad para dominar algunas de las decoraciones sembradas alrededor. Precisamente, la torre del arquitecto Jean Nouvel será protagonista de una obra del diseñador Antoni Arola, ‘Laser Faces’, que reflejará rostros anónimos y una animación sobre la fachada del ‘edificio-bala’.

En esta ocasión, Llum BCN reúne 12 creaciones de artistas y otras 18 ideadas por escuelas de los grados universitarios de diseño, arte y arquitectura de Barcelona. Algunos se plantan al aire libre. Es el caso de las que se hospedan en el parque del Centre del Poblenou, las calles Sant Joan de Malta y Castella, la avenida Diagonal (entre la rambla de Poblenou y Castella) y el parque de les Glòries, entre otros sitios.

Equipamientos culturales y entidades de Sant Martí también quieren captar público con sus propuestas. Pueden contemplarse exposiciones e instalaciones en el Disseny Hub, el Teatre Nacional de Catalunya, la fachada de la sede de RBA -en los jardines de Ca l’Aranyó-, la Universitat Pompeu Fabra o el museo Can Framis. Los montajes de luces se pueden disfrutar este viernes y el sábado entre las 19:00 y las 00:00 horas, y el domingo entre las 19:00 y las 23:00 horas.

Expansión a los distritos

Como novedad, el festival se expande por los 10 distritos para conmemorar que Barcelona es la capital mundial de la arquitectura este 2026. Con motivo de la capitalidad, cada distrito de la ciudad albergará un espectáculo que combinará luz y danza durante el fin de semana. Se exhibirán en lugares como el Born Centre de Cultura i Memòria, el centro cívico del Fort Pienc, el Canòdrom de Sant Andreu, la Casa de les Altures de la ronda Guinardó o la sede de la Lleialtat Santsenca.

Además, el inicio del Tour de Francia el próximo julio en Barcelona se hace un hueco en el Llum BCN, con una serie de escenas cómicas itinerantes entre el número 175 de la calle Almogàvers y la plaza Dolors Piera. También habrá referencias a las galas de los premios Gaudí y Goya, que se celebrarán ambas en la capital catalana.

El alcalde Jaume Collboni ha inaugurado el certamen este viernes. "Barcelona siempre ha buscado la luz y ha intentado convertirse en un faro", ha expresado el edil. "Desde Barcelona queremos ser, durante unos días, la ciudad de la luz", ha rematado.

En su presentación, el Llum BCN ha prometido brindar “una experiencia nocturna de la arquitectura diferente y mágica, desnudada de funcionalidad, experimental y que explora todo el potencial de edificios, calles y plazas”. El Instituto de Cultura de Barcelona organiza el festival, consagrado ya en la agenda de la ciudad. Durante 2025, atrajo a unos 300.000 visitantes.