Festival
Ridley Scott en la Torre Glòries de Barcelona: solo este fin de semana y de una manera muy a lo 'Blade Runner'
Una instalación de Antoni Arola en el Llum BCN 2026 deja verse dos días antes del estreno
LLUM BCN 2026 | Mapas, horarios y guía completa para disfrutar del gran festival de luz de Barcelona
GUIA PRÁCTICA | 4 claves para disfrutar el festival Llum BCN 2025
El Mirador Torre Glòries se transformará en un faro urbano que rendirá homenaje a la película 'Blade Runner' con una instalación del artista Antonio Arola con motivo de la 15 edición del Festival de Artes Lumínicas Llum BCN 2026, que organiza el Ayuntamiento de Barcelona del 6 al 8 de febrero bajo la dirección artística de Maria Güell.
Se trata de la instalación Laser Faces, que explora "nuevas formas de iluminación urbana desde una perspectiva sostenible, eficiente y menos agresiva", informa Mirador Torre Glòries en un comunicado este miércoles. Pudo verse en el rascacielos este miércoles al anochecer, como prueba dos días antes del inicio del evento, que el año pasado atrajo a 300.000 personas al Poblenou.
Laser Faces utiliza siete grúas que permiten colocar siete equipos de láser y seis espejos, experimentando con la capacidad del láser de proyectarse hacia el cielo y "dejando que su trayectoria lumínica continúe más allá de la ciudad, redefiniendo la volumetría de la Torre Glòries y proyectando una nueva luz sobre las calles de Barcelona".
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
- Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Barcelona aprueba la remodelación de las calles Sant Adrià y Otger en Sant Andreu
- El Rey presidirá en Sant Boi la entrega del premio Princesa de Girona Social 2026
- El incendio de una furgoneta obliga a cortar totalmente la Ronda Litoral en sentido Trinitat
- La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians