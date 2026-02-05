Ridley Scott en la Torre Glòries de Barcelona: solo este fin de semana y de una manera muy a lo 'Blade Runner'

El Mirador Torre Glòries se transformará en un faro urbano que rendirá homenaje a la película 'Blade Runner' con una instalación del artista Antonio Arola con motivo de la 15 edición del Festival de Artes Lumínicas Llum BCN 2026, que organiza el Ayuntamiento de Barcelona del 6 al 8 de febrero bajo la dirección artística de Maria Güell.

Se trata de la instalación Laser Faces, que explora "nuevas formas de iluminación urbana desde una perspectiva sostenible, eficiente y menos agresiva", informa Mirador Torre Glòries en un comunicado este miércoles. Pudo verse en el rascacielos este miércoles al anochecer, como prueba dos días antes del inicio del evento, que el año pasado atrajo a 300.000 personas al Poblenou.

Laser Faces utiliza siete grúas que permiten colocar siete equipos de láser y seis espejos, experimentando con la capacidad del láser de proyectarse hacia el cielo y "dejando que su trayectoria lumínica continúe más allá de la ciudad, redefiniendo la volumetría de la Torre Glòries y proyectando una nueva luz sobre las calles de Barcelona".