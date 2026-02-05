Mataró actualizará los protocolos de Protecció Civil para adaptarlos a "nuevos riesgos y necesidades"

El Ayuntamiento de Mataró ha comunicado que revisará durante este 2026 los protocolos de Protecció Civil "para adaptarlos a los nuevos riesgos y necesidades detectados" y para mantener "la plena capacidad operativa".

Estos protocolos se recogen en el Documento Único de Protección Civil (DUPROCIM), el texto que se actualiza cada cuatro años y que define cómo se organiza y actúa el Ayuntamiento ante emergencias que pueden afectar a la población, con el objetivo de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia del municipio.

Así, a lo largo del 2026, además de revisar todos los riesgos y protocolos incluidos en la versión del DUPROCIM de 2022, se incorporarán protocolos para gestionar los cortes de suministros básicos, para la constitución del comité municipal de emergencias, para los actos multitudinarios en la vía pública, para la comunicación de los avisos de emergencias a la ciudadanía y para la gestión de inundaciones.

Concretamente, en lo que respecta a los cortes de suministros básicos, y con el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 en la memoria, que "puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema y la necesidad de estar preparados para situaciones similares", se incorporará en el DUPROCIM esta casuística para "responder a la necesidad de prever, ordenar y coordinar la respuesta municipal ante situaciones de emergencia que pueden afectar servicios esenciales como la electricidad, el agua, el gas o las telecomunicaciones".

Respuesta ágil a las emergencias

En el caso de los protocolos de activaciones y de constitución del comité municipal de emergencia, se incluirán los criterios de activación, la composición del comité, las funciones de sus miembros y los mecanismos de coordinación y comunicación con el objetivo de ganar agilidad en la gestión telemática de las emergencias.

Asimismo, con el fin de permitir un mayor aforo en las concentraciones de personas y actos en la vía pública, se redactarán los planes de autoprotección de ámbito autonómico de la Fira, el 'No n'hi ha prou' de Les Santes, y de otros grandes acontecimientos que se desarrollan en el recinto ferial del Parc Central y en la plaza de Santa Anna. También se hará una simulación de evacuación del 'Desvetllament Bellugós' y del 'Castell de Focs', actos propios también de Les Santes.

En cuanto a las comunicaciones de avisos a la ciudadanía, se redactará un protocolo para establecer los criterios y procedimientos para informar de manera rápida, clara y coordinada a la población, a los servicios municipales y a los organismos implicados ante situaciones de riesgo o de emergencia. El consistorio recuerda que estas actuaciones ya se llevan a cabo de manera habitual, pero con el nuevo protocolo se formalizarán dentro del DUPROCIM. Además, y como novedades, se prevé que se pueda pedir a la Generalitat el envío de avisos mediante el sistema ES-Alert a petición de los responsables municipales; y también el envío de avisos por SMS mediante la plataforma PCOM de la Diputación de Barcelona "a los elementos vulnerables del municipio en función del riesgo".

Riesgo de inundaciones

La actualización de los protocolos también aportará novedades en la gestión del riesgo de inundaciones. Se colocarán señales informativas de peligro de riadas en los pasos subterráneos del Cargol y de la riera de Sant Simó. En estos pasos también se instalarán sensores de detección del nivel del agua que enviarán una alarma a al Policía Local para activar remotamente la señalización informativa. Por último, se incluirá la gestión de los animales de compañía en los protocolos de todos los riesgos en que estos se pueden ver afectados.

El gobierno municipal prevé que la revisión del DUPROCIM finalice antes de que acabe el año. Después, será el Pleno municipal el que tenga que aprobar el nuevo documento. Una vez superado el periodo de alegaciones, el DUPROCIM tendrá que volver a pasar por el Pleno para su aprobación definitiva y, posteriormente, se tendrá que enviar a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya para su homologación.