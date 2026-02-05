Ave atendida
La Guardia Urbana rescata una cría de cárabo en Sarrià con síntomas de desnutrición
Los Agentes Rurales la han llevado al centro de recuperación de Torreferrussa
Rescatadas cuatro mofetas abandonadas en Catalunya tras haber sido mascotas domésticas
Se trata del ave rapaz nocturna más numerosa de Barcelona y habitualmente se encuentra en zonas boscosas de Collserola. Sin embargo, a veces puede instalarse en algún parque urbano en busca de comida. Se trata del cárabo, un pájaro que sólo sale de noche, y es lo que rescató una patrulla de la Guardia Urbana este miércoles a primera hora de la mañana.
En concreto, los agentes fueron alertados de la presencia de una cría de cárabo que estaba en los Jardines de Can Sentmenat, en el distrito de Sarrià-Sant-Gervasi. El ave presentaba síntomas evidentes de desnutrición y por eso lo rescataron.
Fue entregada a los Agentes Rurales para su posterior traslado al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrussa. Allí podrá recuperarse antes de ser nuevamente liberada en un entorno natural seguro, mucho más forestal que un parque urbano de Barcelona.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
- Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Barcelona aprueba la remodelación de las calles Sant Adrià y Otger en Sant Andreu
- El Rey presidirá en Sant Boi la entrega del premio Princesa de Girona Social 2026
- El incendio de una furgoneta obliga a cortar totalmente la Ronda Litoral en sentido Trinitat
- La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians