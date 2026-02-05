La Guardia Urbana rescata una cría de cárabo en Sarrià con síntomas de desnutrición

Se trata del ave rapaz nocturna más numerosa de Barcelona y habitualmente se encuentra en zonas boscosas de Collserola. Sin embargo, a veces puede instalarse en algún parque urbano en busca de comida. Se trata del cárabo, un pájaro que sólo sale de noche, y es lo que rescató una patrulla de la Guardia Urbana este miércoles a primera hora de la mañana.

En concreto, los agentes fueron alertados de la presencia de una cría de cárabo que estaba en los Jardines de Can Sentmenat, en el distrito de Sarrià-Sant-Gervasi. El ave presentaba síntomas evidentes de desnutrición y por eso lo rescataron.

Fue entregada a los Agentes Rurales para su posterior traslado al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrussa. Allí podrá recuperarse antes de ser nuevamente liberada en un entorno natural seguro, mucho más forestal que un parque urbano de Barcelona.