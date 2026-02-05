Esplugues apuesta por el nuevo auditorio para culminar la creación de "ecosistema cultural interconectado"

Durante una visita a las obras del nuevo auditorio de Esplugues de Llobregat, el alcalde de la ciudad, Eduard Sanz, ha señalado que las obras avanzan según la planificación prevista, de manera que se prevé que el equipamiento (que recibe el nombre de Auditori-Teatre i Escola de Música i Arts Escèniques Carme Chacón) pueda inaugurarse en el año 2027. "Este proyecto estratégico será un revulsivo, especialmente en el ámbito cultural, pero también para el conjunto de la ciudad, podemos decir que habrá un antes y un después en la actividad de Esplugues", ha declarado Sanz, que entiende el proyecto como una "apuesta de futuro, abierta a la ciudadanía y con vocación metropolitana".

La obra fue licitada en el verano de 2024 por un importe de 22,4 millones de euros, después de década y media de espera, ya que el primer intento de construcción se detuvo por problemas económicos en 2011, tras tres años de trabajos. De ese monto, cerca de 2,9 millones de euros se destinan a la urbanización del entorno, en pleno Parc dels Torrents; 16,6 millones, al auditorio-teatro y las nuevas zonas comunes; y 2,8 millones, a la escuela de música (que actualmente se encuentra en el Centre Puig Coca) y de artes escénicas.

Diseñado por el estudio de arquitectura Batlleiroig, el nuevo equipamiento será multifuncional, tras la redefinición del proyecto original. El edificio, con una superficie de más de 4.100 m², tendrá un diseño "moderno e integrado" con el entorno de la plaza de Catalunya, y abrirá una entrada natural al parque, señala el consistorio en un comunicado.

El gobierno municipal resalta la ubicación "estratégica" que tendrá el auditorio, en un cruce de caminos "emblemático" de la ciudad, junto a la plaza Santa Magdalena (sede del Ayuntamiento), la calle Laureà Miró y la avenida de Cornellà (ambas, importantes arterias de la ciudad), con conexión directa al Trambaix y, en el futuro, a la línea 3 de metro.

Así, el Ayuntamiento enmarca el nuevo auditorio-teatro en un "mapa cultural" que tiene el Parc dels Torrents como centro y, a su alrededor, conforma "una auténtica isla cultural" con el Espai Corberó, el Monasterio de Montsió (adquirido por el Ayuntamiento en 2024), el museo de Can Tinturé y La Rajoleta y el Casal de Cultura Robert Brillas, "con la voluntad de incorporar también otros espacios y equipamientos del municipio, como Can Cervera", masía cuyos terrenos y huertos adyacentes fueron desocupados en abril del año pasado. "Hablamos de un ecosistema cultural interconectado, que combina memoria e innovación, patrimonio y creatividad, y que sitúa a Esplugues como un referente metropolitano en cultura y educación artística", ha subrayado el alcalde Sanz.