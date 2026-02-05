La criminalidad descendió un 5,1% en Santa Coloma de Gramenet durante el año 2025

Los datos conocidos tras la celebración de la Junta Local de Seguridad de Santa Coloma de Gramenet este jueves por la mañana ahondan en los positivos índices de delincuencia que el municipio ha registrado en los últimos balances de criminalidad del Ministerio del Interior así como en los resultados de la última encuesta de victimización del Institut Metròpoli. Concretamente, la criminalidad registrada en Santa Coloma en el año 2025 ha descendido un 5,1% respecto a 2024. "La ciudad es segura", ha declarado la alcaldesa, Mireia González, que ha presidido la reunión, celebrada en el Centre d’Art Contemporani de Can Sisteré. Le han acompañado la consellera de Interior y exalcaldesa de la ciudad, Núria Parlon; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; y la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz.

La bajada se concentra especialmente en los delitos contra el patrimonio, que se reducen un 6,7%, pero también en los delitos contra las personas, que disminuyen un 1,5%, así como los delitos contra el orden público. Los delitos contra la salud pública han descendido un 11,1% y la única tipología que ha crecido es la referida a los delitos contra la seguridad viaria, con una subida del 15,8%, un aumento que el consistorio asocia al refuerzo de los controles preventivos y a una mayor actividad policial en este ámbito. "Los datos confirman una tendencia que valoramos positivamente y es que la ciudad de Santa Coloma tiene unos índices de seguridad estables, han de continuar mejorando porque nunca será suficiente, pero demuestran que el trabajo realizado hasta ahora en el ámbito de la proximidad y de la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad está dando resultados", ha declarado González.

Tendencia positiva

La consellera Parlon ha destacado el descenso del 6,7% en una tipología criminal, los delitos contra el patrimonio, que "preocupan mucho a la ciudadanía". En términos generales, Parlon ha indicado que la tendencia a la baja de la criminalidad en la ciudad es incluso más acusada que la media de toda Catalunya, y ha subrayado que los dispositivos de "multidetención" que se llevan a cabo enmarcados en el Plan Kanpai son "una de las herramientas fundamentales para combatir la multirreincidencia en todos los municipios de Catalunya".

La Junta Local de Seguridad de Santa Coloma de Gramenet ha tenido lugar este jueves en el centro de arte contemporaneo Can Sisteré / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

Por último, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, ha destacado las actuaciones conjuntas con la Policía Nacional o la Guardia Civil "en ámbitos prioritarios" como la lucha contra el crimen organizado, la multirreincidencia, la explotación sexual y la realización de inspecciones administrativas. "El Estado continuará poniendo todos los recursos necesarios junto al Ayuntamiento para prevenir el delito, actuar con firmeza ante cualquier actividad ilegal y reforzar la confianza de la ciudadanía".

Sintonía con la encuesta de victimización

La Junta Local de Seguridad colomense ha tenido lugar días después de conocerse los resultados de la última encuesta de victimización del Institut Metròpoli, que arroja datos positivos sobre la seguridad en la ciudad en el año 2024, tanto por lo que respecta al porcentaje de vecinos que aseguraron ser víctima de algún delito como en relación a la opinión de la ciudadanía colomense respecto a la labor de la Policía Local y de los Mossos d'Esquadra. Sin contabilizar la ciberdelincuencia, el porcentaje de victimización se sitúa en Santa coloma en el 20,9%, por debajo del 28,6% de Barcelona, del 28,2% de Badalona, o del 30,8% de L'Hospitalet y el 25,3% de la media del área metropolitana. Si se incluyen los delitos digitales, el índice aumenta hasta el 28,4%, aún por debajo del 32,7% que se registra en el conjunto metropolitano. Además, los encuestados valoran la seguridad en los barrios con un 6,83 (0,53 puntos más que en la edición anterior), mientras que en el conjunto de la ciudad la puntuación escala hasta los 6,21 puntos (0,28 más).

Dos agentes de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet, creada en 2020 bajo la alcaldía de Núria Parlon / Jordi Otix

Asimismo, la Policía Local lidera el ranking de confianza ciudadana con una nota de 7,54 puntos, superando a la Guardia Urbana de Barcelona (6,47), a la de Badalona (6,61), a la policía local de L'Hospitalet (6,78) y a la media del área metropolitana (6,73). El área básica policial de Mossos d'Esquadra también es la mejor valorada del AMB con 7,76 puntos, por encima de Barcelona (6,96), Badalona (7,11), L'Hospitalet (7,16) y la media metropolitana (7,13).

Otro de los baremos que se utilizan para medir el índice delincuencial de los municipios es el balance de criminalidad que trimestralmente publica el Ministerio del Interior. En este caso, y con los últimos datos publicados, los delitos convencionales (es decir, sin contar la cibercriminalidad) se redujeron un 3% entre enero y septiembre de 2025 en relación al mismo lapso de tiempo del año anterior.