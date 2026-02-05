Refrigerar las aulas
Jaume Collboni y Milagros Tolón abordan cómo extender el 'Plan Clima Escuela' a los institutos de Barcelona
El alcalde recuerda a la ministra que ampliar a Secundaria la climatización de centros educativos depende de "una actualización de la regulación estatal"
Acabar el curso con aulas a 32ºC: el plan de climatización de Catalunya se queda corto ante el calor extremo
Barcelona climatizará sus 170 escuelas antes de 2030 con fondos del impuesto turístico
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido este jueves con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y han tratado sobre la posibilidad de extender a los institutos de la ciudad el plan para climatizar los centros educativos que ya se aplica en primaria.
En la primera visita de la ministra a la capital catalana desde que accedió al cargo el pasado diciembre, Collboni y Tolón han repasado varias cuestiones de actualidad en material deportiva y educativa, según un comunicado del consistorio.
Respecto a la posibilidad de extender a los institutos el Plan Clima Escuela, que hará posible climatizar 170 centros educativos de primaria hasta el 2029, el consistorio ha recordado que dependerá de "una actualización de la regulación estatal".
Mundial de Fútbol y Tour
Entre otros temas, los dos políticos han hablado también sobre la propuesta hecha pública por el alcalde para que Barcelona acoja la final del Mundial de Fútbol 2030. El alcalde también ha invitado a la ministra a visitar la ciudad cuando se lleven a cabo las etapas iniciales del próximo Tour de Francia, en julio.
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
- Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Barcelona aprueba la remodelación de las calles Sant Adrià y Otger en Sant Andreu
- El Rey presidirá en Sant Boi la entrega del premio Princesa de Girona Social 2026
- El incendio de una furgoneta obliga a cortar totalmente la Ronda Litoral en sentido Trinitat
- La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians