Jaume Collboni y Milagros Tolón abordan cómo extender el 'Plan Clima Escuela' a los institutos de Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido este jueves con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y han tratado sobre la posibilidad de extender a los institutos de la ciudad el plan para climatizar los centros educativos que ya se aplica en primaria.

En la primera visita de la ministra a la capital catalana desde que accedió al cargo el pasado diciembre, Collboni y Tolón han repasado varias cuestiones de actualidad en material deportiva y educativa, según un comunicado del consistorio.

Respecto a la posibilidad de extender a los institutos el Plan Clima Escuela, que hará posible climatizar 170 centros educativos de primaria hasta el 2029, el consistorio ha recordado que dependerá de "una actualización de la regulación estatal".

Mundial de Fútbol y Tour

Entre otros temas, los dos políticos han hablado también sobre la propuesta hecha pública por el alcalde para que Barcelona acoja la final del Mundial de Fútbol 2030. El alcalde también ha invitado a la ministra a visitar la ciudad cuando se lleven a cabo las etapas iniciales del próximo Tour de Francia, en julio.